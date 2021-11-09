Польша и Беларусь стягивают военных, слышны выстрелы: мигранты 309 раз штурмовали границу

Обстановка на польско-белорусской границей до сих пор напряженная.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Беларуси и Польши продолжает оставаться нерешённой. Люди разбили палаточный лагерь.
Прошлой ночью периодически слышны выстрелы, но кто и откуда ведёт стрельбу не сообщается.
По информации польских пограничников, вчера мигранты предприняли 309 попыток прорваться на территорию их государства. 17 человек были задержаны. В МИД Польши заявили, что не исключают обращения за помощью к НАТО в связи с миграционным кризисом.
Что говорят в Польше
В Министерстве обороны Польши заявили о приближении большого количества белорусских силовиков к лагерю мигрантов. В частности, они движутся в направлении пограничного пункта пропуска "Кузня".
Читайте такжеМигранты из Беларуси атакуют границу Польши: войска, полиция и пограничники отбивают ударВ Минобороны также сообщают, что на границе с Белоруссией 12 тысяч польских военных, 4 тысяч пограничников, 1,5 тысячи полицейских и 250 сотрудников антитеррористического подразделения.
Реакция Беларуси
Тем временем в оборонном ведомстве Беларуси размещение Польшей военных у польско-белорусской границы назвали нарушением двусторонних дополнительных договоренностей и военной деятельностью.
В Минске также назвали бездоказательными обвинения Варшавы в нарушении польской границы белорусскими военными и их причастности к миграционному кризису.
Напомним, миграционный кризис на белорусской границе обострился этим летом после того, как ЕС наложил санкции на Лукашенко и его окружение. В ответ белорусские власти увеличили количество рейсов в страны Ближнего Востока и Африку и начали свозить оттуда тысячи людей, которые затем из Беларуси пытаются попасть в Европу.
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