Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси

Литва отправит войска на границу с Беларусью, чтобы остановить нелегальную миграцию / Погранкомитет Беларуси

Литва намерена установить стену на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов из республики. Для того, чтобы сдержать наплыв людей, Вильнюс усилит присутствие войск на литовско-белорусской границе. Государство рассматривает ситуацию с усилением нелегальной миграции как гибридную агрессию со стороны Минска. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"Сам процесс мы рассматриваем как гибридную агрессию, даже не против Литвы, а против ЕС в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества, санкций", - цитирует ее издание 15 min.

Согласно ее заявлению, действия белорусского правящего режима способствуют усилению нелегальной миграции, а условия для незаконного пересечения границы создаются специально, чтобы дестабилизировать ситуацию в литовском государстве.Читайте такжеВ Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение

"За этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране и дестабилизировать ситуацию", - уточнила премьер.

Также она сказала, что в связи со сложившимися обстоятельствами Литва направит свои вооруженные силы на литовско-белорусскую границу и построит там стену.

"Начнется развертывание дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков", - подчеркнула Ингрида Шимоните.

Проблемы с нелегальной миграцией в Литве