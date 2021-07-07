Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси

В Литве заявили о гибридной агрессии со стороны Беларуси и намерены построить стену на границе с республикой.
Литва намерена установить стену на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов из республики. Для того, чтобы сдержать наплыв людей, Вильнюс усилит присутствие войск на литовско-белорусской границе. Государство рассматривает ситуацию с усилением нелегальной миграции как гибридную агрессию со стороны Минска. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
"Сам процесс мы рассматриваем как гибридную агрессию, даже не против Литвы, а против ЕС в целом, которая, видимо, основана на принципиальной позиции ЕС и Литвы по поводу фальсификации результатов выборов и подавления гражданского общества, санкций", - цитирует ее издание 15 min.
Согласно ее заявлению, действия белорусского правящего режима способствуют усилению нелегальной миграции, а условия для незаконного пересечения границы создаются специально, чтобы дестабилизировать ситуацию в литовском государстве.Читайте такжеВ Литве раскритиковали ЕС из-за Беларуси и сделали Брюсселю предупреждение
"За этим мы видим цель нанести ущерб нашей стране и дестабилизировать ситуацию", - уточнила премьер.
Также она сказала, что в связи со сложившимися обстоятельствами Литва направит свои вооруженные силы на литовско-белорусскую границу и построит там стену.
"Начнется развертывание дополнительного физического барьера между Литвой и Беларусью. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков", - подчеркнула Ингрида Шимоните.
Проблемы с нелегальной миграцией в Литве
- Правительство Литовской республики 2 июля объявило чрезвычайное положение в стране из-за потока нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию государства из Беларуси. По приблизительным оценкам, в день белорусско-литовскую границу могут пересекать более 150 человек.
- Глава Беларуси Александр Лукашенко в ответ на такие обвинения заявил, что Минск больше не намерен держать в своей стране нелегалов, так как у государства из-за санкций Запада нет на это денег.
- В связи со сложившейся ситуацией Финляндия приняла решение отправить дополнительные силы в Литву и Латвию для организации усиленного контроля пограничных пунктов с белорусской республикой.