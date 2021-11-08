Ситуация накаляется: на границу с Беларусью стягивают бронетехнику

На белорусско-польской границе на переходе Брузги-Кузница собрались сотни мигрантов из стран Ближнего Востока, которых привезли власти Беларуси.

Мигранты начали разрезать колючую проволоку, а польские власти уже стянули к границе тысячи солдат, которые готовы применить силу в случае приказа.

Как сообщают местные СМИ, в Кузнице закрыли детский сад. Родители из местной начальной школы также забирают детей из 1–3 классов.

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Вдоль границы, от села Толче, движется колонна бронетехники, вероятно, колесных БТР "Росомак".

В свою очередь белорусские силовики следят за штурмом границы и контролируют его.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра и руководителей силовых органов по ситуации на границе с Беларусью.

Тем временем сообщается, что мигрантов становится все больше. Они собираются в группы и перемещаются не только вокруг перекрестка в Кузнице, но и вокруг объекта в Половцах. Среди них в основном юноши, но есть также женщины и дети.

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Что происходит на границе с Польшей

В понедельник утром, 8 ноября, возле пограничного пункта пропуска Брузги-Кузница на границе Беларуси с Польшей была замечена большая колонна нелегальных мигрантов с сумками и маленькими детьми. Предположительно, они являются беженцами из Ирака и Сирии.

На тех видео, которые были опубликованы в Сети, можно было увидеть, как сотни человек идут по обочине шоссе, а рядом с ними вооруженные силовики в камуфляже. Польские пограничники сообщили РИА Новости, что к границе с территории Беларуси направлялись несколько тысяч мигрантов.

После этого польские пограничники с собаками выстроились вдоль дороги возле пограничного пункта. Беженцы повернули с дороги в лес. Они пошли двумя колоннами: одна к КПП, другая – лесами отправилась в Польшу.

В Польше опасаются попытки массового въезда нелегальных мигрантов на территорию своей страны.

Глава МИД польского государства Мацей Васик в Twitter сказал, что с польской стороны границы дежурят силовики – пограничники, военные и полицейские. Охраняют границу страны 16 тысяч пограничников, 1 300 человек из агентства ЕС по безопасности внешних границ, а также 10 тысяч военных и полиция.

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