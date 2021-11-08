Ситуация на грани: войска Польши переведены в боевую готовность на границе с Беларусью

На польско-белорусской границе находится большая колонна мигрантов из стран Ближнего Востока.
На польско-белорусской границе происходит рост напряженности в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Польские войска территориальной обороны вдоль белорусской границы переведены на 6-часовую боевую готовность.
"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", — написал глава Министерства обороны Польши Мариуш Блашак.
Оборонное ведомство также опубликовало в Twitter видеозапись, на которой видна группа мигрантов за забором из колючей проволоки, один из которых бросил ветку в сторону польских пограничников.
"Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями каждый день. Группа мигрантов, молодых мужчин, атаковала сегодня наши посты в присутствии по меньшей мере одного белоруса", — говорилось в комментарии Минобороны.
В Минобороны Польши сообщают, что группа мигрантов в настоящее время находится в окрестностях Кузницы. 12 тысяч военных стягивается к границе с Беларусью
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким!" – заявило командование.
Свои вооруженные силы к границе с Польшей стягивает и Литва.
С чего все начиналось
Правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайное положение в стране по причине высокого потока нелегальных мигрантов, которые попадали на территорию литовского государства из Беларуси. Тогда предварительно подсчитали, что в день белорусско-литовскую границу могли пересекать более 150 человек.
Белорусский непризнанный президент Александр Лукашенко в ответ заявлял, что Беларусь больше не собирается держать в своей стране нелегалов, так как у Минска после санкций ЕС нет на это денег.
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