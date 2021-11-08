Ситуация на грани: войска Польши переведены в боевую готовность на границе с Беларусью

Мигранты на польско-белорусской границе / скриншот с видео

На польско-белорусской границе происходит рост напряженности в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Польские войска территориальной обороны вдоль белорусской границы переведены на 6-часовую боевую готовность.

"Ситуация на границе становится все более напряженной. Такие ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу", — написал глава Министерства обороны Польши Мариуш Блашак.

Оборонное ведомство также опубликовало в Twitter видеозапись, на которой видна группа мигрантов за забором из колючей проволоки, один из которых бросил ветку в сторону польских пограничников.

"Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями каждый день. Группа мигрантов, молодых мужчин, атаковала сегодня наши посты в присутствии по меньшей мере одного белоруса", — говорилось в комментарии Минобороны.

В Минобороны Польши сообщают , что группа мигрантов в настоящее время находится в окрестностях Кузницы. 12 тысяч военных стягивается к границе с Беларусью

Реклама

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким!" – заявило командование.

Польские войска территориальной обороны вдоль белорусской границы переведены на 6-часовую боевую готовность / скриншот

Свои вооруженные силы к границе с Польшей стягивает и Литва.

С чего все начиналось

Правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайное положение в стране по причине высокого потока нелегальных мигрантов, которые попадали на территорию литовского государства из Беларуси. Тогда предварительно подсчитали, что в день белорусско-литовскую границу могли пересекать более 150 человек.

Белорусский непризнанный президент Александр Лукашенко в ответ заявлял, что Беларусь больше не собирается держать в своей стране нелегалов, так как у Минска после санкций ЕС нет на это денег.

Читайте также: