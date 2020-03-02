Тысячи их: Европа дрожит перед вторжением миллионов мигрантов

Тысячи сирийских беженцев проверяют на прочность границы Греции / Anadolu

Реджеп Тайип Эрдоган привел свою угрозу в исполнение – на фоне активных боевых действий в Идлибе, Турция распахнула свои ворота в Европу, куда устремились десятки тысяч сирийских беженцев.

Сейчас они штурмуют границы Греции, которая с большим трудом удерживает оборону при помощи местного ОМОНа, однако долго она наверняка не продержится.

Европе грозит мигрантский кризис, который обещает быть тяжелее и масштабнее того, что континент пережил в 2015-2016 годах.

РЕЗЕРВ - 3,6 МИЛЛИОНА

В настоящий момент десятки тысяч беженцев продолжают стекаться к западным границам Турции. Их цель – сначала добраться до Греции или Болгарии, после чего продвинуться дальше вглубь, в Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды.

Поток только увеличивается: министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу накануне сообщил, что число нелегальных мигрантов, покинувших страну только через северо-западную провинцию Эдирне за последние дни превысило отметку 100 тысяч человек. С учетом того, что боевые действия в Сирии в ближайшее время вряд ли прекратятся, жители региона наверняка все более массово и организовано будут пытаться прорваться через кордоны.

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На КПП идут вялые боевые действия - греческая полиция с трудом, но пока справляется со всё прибывающими людьми / Anadolu

Кроме того, у Турции есть свой резерв: после того, как Анкара вторглась в Сирию, на территорию Турции перебрались около 3,6 млн сирийцев, часть которых также намерена найти в Европе свой новый дом.

ГРЕЧЕСКАЯ ДЫРЯВАЯ СТЕНА

Греция с Апокалипсисом справляется с большим трудом, и можно с уверенностью говорить, что только благодаря умеренной плотности потока и жесткости действий - 66 мигрантов, которые после противостояния с силами полиции сумели прорваться через границу, нелегально переча границу через приграничную реку Мерич, получили по 3,5 года тюрьмы по ускоренной судебной процедуре. Однако данные меры все равно выглядят паллиативами – у страны не найдется столько тюрем, чтобы посадить всех прорвавшихся, и столько денег, чтобы всех их прокормить.

Самые предприимчивые сирийские беженцы не пытаются штурмовать границы "в лоб", находя обходные пути по воде / stonisi.gr

Греческие медиа сообщают, что в нейтральной зоне рядом с греческой стороной КПП Костаниесс скопились тысячи нелегалов, и количество их только растет. Сотрудники сил безопасности Греции используют против людей слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты – пока что это помогает только с трудом удерживать оборону, но не помогает остановить скопление людей по другую сторону границы.

Оборона границ по-гречески выглядит примерно так.

То, что граница будет рано или поздно прорвана, кажется, сомнений не вызывает ни у кого, а действия простых греков, которые пытаются всеми силами помешать приходу незваных гостей (например, на острове Лесбос сожгли центр приема мигрантов, организованный ООН), вряд ли помогает в решении ситуации.

В настоящее время мигранты, среди которых много женщин и детей, живут под открытым небом в лесной полосе между приграничными КПП Турции и Греции. Турецкие власти организовали раздачу еды беженцам.

Силы не равны / Greek Reporter

Правительство Греции уже заявило, что расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры. При этом Стелиос Петсас, член правительства страны, обвинил Турции в том, что та поощряет и координирует перемещение нелегалов.

"Собравшиеся лица используются Турцией в качестве пешек для оказания дипломатического давления", — раскрыл Петсас секрет Полишинеля.

ЕВРОПА В ПАНИКЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции и Болгарии сдерживать поток мигрантов из Сирии и выразил "полную солидарность". О конкретной помощи глава государства сказал в очень размытых формулировках.

"Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы оказать им быструю помощь и защитить границы. Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заявил Макрон.

Прорыв таких кордонов - вопрос времени / Hobby Orestiada

Пока известно только то, что председатель Европейского совета Шарль Мишель 3 марта посетит турецко-греческую границу. Как данный визит поможет, пока неизвестно. Более конкретно высказался канцлер Австрии Себастьян Курц, который заявил, что если меры Евросоюза потерпят крах, Австрия в частном порядке будет оборонять свои границы от мигрантов.

Вид временного лагеря для беженцев и мигрантов рядом с лагерем Мория во время проливных дождей на острове Лесбос / Reuters

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейская дипломатия обязана повлиять на то, чтобы прекратить человеческие страдания и поток беженцев, но, кажется, дипломатических методов, способных повлиять на Эрдогана, который заявил, что Турция уже не закроет свои двери в Старый Свет для беженцев, у Евросоюза нет.

Европейское агентство по охране внешних границ FRONTEX в то же время подготовило доклад для лидеров ЕС. В нем сообщается, что остановить мигрантов, которые движутся в направлении Греции, будет сложно даже в том случае, если турецкие власти будут им препятствовать.

Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет только ухудшаться.