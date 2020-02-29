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"У ЕС сейчас обморок случится": Эрдоган официально открыл границы для беженцев из Сирии

29 февраля 2020, 12:25

Уже 18 тысяч сирийских беженцев пересекли границу Турции и отправились в Европу, уточнил Эрдоган.

Эрдоган
Эрдоган официально открыл границы с Европой для беженцев / Reuters

В субботу, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открывает границу с Европой для беженцев из Сирии.

Отметим, Эрдоган заявил, что сегодня на территории Турции находятся 3,7 миллиона сирийских беженцев. Он добавил, что Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии.

Также Эрдоган в своем видеообращении в Твиттере добавил, что уже 18 тысяч сирийских беженцев пересекли границу Турции и отправились в Европу.

К слову, в соцсетях по поводу беженцев много разговоров.

"Запускайте Берлагу по-турецки. Беженцы, которым Эрдоган открыл дорогу в Европу. Снова одни молодые мужики. Ни женщин, ни детей", - пишет пользователь Сети.

"В этот раз не прокатит, Европа скажет вирус и вернёт всех обратно или в лагеря", - пишет некий Антон.

"Эрдоган - шантажист. У ЕС сейчас обморок случится", - сказала некая Татьяна.

"Открыл дорогу в Европу для головорезов", - считает Михаил Морозов.

Читайте такжеАтака ВКС Сирии и России: Турция дала серьезный отпорНапомним, ранее сообщалось, Турция открыла свои европейские границы, позволив беженцам беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза.

"Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности в комментарии Reuters.

Также ранее постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу пригрозил режиму сирийского президента Башара Асада применением силы из-за обострения ситуации в провинции Идлиб.

По словам турецкого постпреда, Анкара не желает войны с Сирией, однако готова без колебаний нанести мощный ответ на любую провокацию режима Асада.

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