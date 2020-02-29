Мощный ответ без колебаний: Турция припугнула Сирию

Турция припугнула Сирию / Reuters

Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу пригрозил режиму сирийского президента Башара Асада применением силы из-за обострения ситуации в провинции Идлиб.

По словам турецкого постпреда, Анкара не желает войны с Сирией, однако готова без колебаний нанести мощный ответ на любую провокацию режима Асада.

"Турция не хочет войны, но в случае угрозы своей безопасности без колебаний применит силу", - подчеркнул Синирлиоглу во время заседания Совбеза ООН, передает DW.

Отметим, в соцсетях тем временем пишут, что Турция проиграет эту войну.

"Турция проиграет, ну во первых они не смотрели мультик про ракету в 27 махов, и второе, теперь бульдозера на границе будут давить турецкие помидоры две смены ,им нечем крыть....", - убежден некто под ником городской сумасшедший.

"Эрдоган стал Гитлером", - убежден Вадим Шалухин.

"Самая главная польза от всей этой заварухи это то,что будут чаще погибать русские,а это основа любого успеха и процветания. Основа мира и счастья.Успехов славным ввс Турции и побольше гробов в россию.А мы будем радоваться каждой неудаче россии.Экономической, политической, военной", - добавил еще один пользователь Сети.

"На те як пи*дячать рускую мразь по світу можна дивитись цілодобово! Слава Турції та її Бандерівцям!))", - высказался некий Александр из Ровно.

Читайте такжеКак закончится конфликт Турции и РоссииНапомним, ранее сообщалось, Турция открыла свои европейские границы, позволив беженцам беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза.

"Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности в комментарии Reuters.

Сообщается, что якобы таким образом президент Турции Реджеп Эрдоган намерен заставить Европу надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт.