Попытка надавить на Европу: Турция открыла границы для беженцев

Турция открыла свои европейские границы / Reuters

Турция открыла свои европейские границы, позволив беженцам беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза

."Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности в комментарии Reuters.

Стало известно, что сотни беженцев, находящихся в Турции, начали прибывать на европейскую границу.

Соседи Турции, Греция и Болгария, оба государства-члена Европейского Союза, пообещали не принимать мигрантов и укрепили свои границы после угроз Анкары вновь открыть свою границу.

Читайте такжеГибель турецких военных в Сирии: министр обороны Украины срочно позвонил в ТурциюНапомним, ранее Анкара официально ввела военное положение. Это произошло после того, как в провинции Идлиб российско-сирийские ВКС нанесли авиаудар по турецкому конвою, в результате чего погибли 33 турцеких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание с НАТО.

Также на заседании Совбеза в Анкаре Эрдоган якобы принял решение в течение следующих 72 часов открыть для сирийских беженцев все границы Турции с Европой. Таким образом, президент намерен заставить Европу надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт.