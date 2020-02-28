УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный конфликт Турции и России играет на руку Украине - эксперт

28 февраля 2020, 13:09

Чем в большем количестве конфликтов увязнет Российская Федерация, тем лучше для нас, считает Загородний.

Тарас Загородний
Тарас Загородний заявил, что от конфликта России и Турции выиграет Украина / УНІАН

В Украине нынешняя эскалация ситуации в Сирии вызвала разговоры о начале едва ли не третьей мировой войны. Однако, если отслеживать динамику конфликта на Ближнем востоке, то за этот год это уже не первое "начало третьей мировой", рассказал в комментарии Главреду политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

"Убежден, что противостояние между Турцией с одной стороны, а также Сирией и Россией – с другой, останется в рамках локального конфликта. Ведь мировая война предполагает противодействие, как минимум, двух, равнозначных по экономическому и военному потенциалу блоков. Но сейчас о подобном речь не идет. В данной ситуации нет таких неразрешимых противоречий, затрагивающих интересы и амбиции многих стран, которые могли бы перерасти в мировую войну. Разве что о Турции может идти речь. Ведь она сегодня сильна, переживает серьезный экономический подъем. У нее проснулись имперские амбиции. У Турции под боком Курдистан, который постоянно угрожает ей сепаратизмом, плюс – курды в Сирии", - объяснил Загородний.  

По его словам, в условиях нынешней эскалации России будет сложно удержать свои плацдармы в Сирии, поскольку РФ очень зависит от Турции, прежде всего, в плане поставок военной техники в Сирию.

"На самолетах много техники в этот регион не доставишь, а Босфор контролирует Турция, которая может запретить российским кораблям присутствовать в этих водах. Это означает, что Турция рано или поздно выиграет войну в Сирии, поскольку у нее лучше логистика, сильнее позиции и т.д.", - добавил Загородний.

По словам эксперта, для Украины сложившаяся ситуация замечательна.

"Чем в большем количестве конфликтов увязнет Российская Федерация, тем лучше для нас. Ведь каждый уничтоженный российский самолет в Сирии снижает вероятность его использования против Украины. А убитые солдаты российской армии отменяют вероятность того, что эти солдаты появятся на украинской территории", - считает Загородний.

Сейчас вопрос в том, как отреагирует НАТО на официальное объявление Турцией войны Сирии, отметил аналитик.

"Пока мы не знаем, как Альянс в данной ситуации интерпретирует 5 статью Устава НАТО. Ведь в этой статье речь идет о нападении на одну стран-членов Альянса. Но Турция сама вошла в Сирию, мягко говоря, неправильно, по-российски – не было решения ООН о том, что турецкие силы имеют право находиться на сирийской территории. Скорее всего, НАТО будет за Турцию и будет содействовать ей, но не думаю, что в силу вступит 5 статья Устава НАТО", - убежден Загородний.

Что же касается решения Турции открыть границы Евросоюза для сирийских беженцев, то это делается Анкарой для того, чтобы взбодрить Европу, надавить на нее, считает аналитик.

"Турки, с одной стороны, хотят дружить с русскими. Русские, в свою очередь, бомбят Сирию, чтобы Европу заполонили сирийские беженцы, но беженцы оседают в Турции, и Турция в данной ситуации получается крайней. Так что я думаю, что противостояние в Сирии останется на уровне локальной войны, в которую будут втянуты несколько стран. Но в более масштабную войну все это не перерастет", - резюмировал Загородний.

Читайте такжеУдар по турецким позициям в Сирии: Киев поддержал АнкаруНапомним, ранее сообщалось, турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Это произошло после того как 27 февраля авиация РФ атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб.

Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных. 

война в Сирии Тарас Загородний новости Украины российские войска
Сейчас вы просматриваете новость «Военный конфликт Турции и России играет на руку Украине - эксперт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:12
Терабайты фото и видео порнозвезд утекли в сеть с сайта OnlyFans
13:09
Военный конфликт Турции и России играет на руку Украине - эксперт
12:58
Драка со стрельбой и взрывами в Харькове: в полиции раскрыли новые детали Видео
12:47
"Не сладостей, а шалостей": жена Петросяна отправила секс-послание мужу
12:39
Подозрение на коронавирус: в Борисполь прилетела женщина с высокой температурой
12:32
Удар по турецким позициям в Сирии: Киев поддержал Анкару
12:31
ВСУ провели яркие маневры близ зоны ООС: опубликованы фото
12:27
"Мятый порох, крысак, *уйло": в Сети советуют Порошенко "закрыть свое обещало"
12:04
Закрытие "Новороссии": в РФ рассказали о путинских проблемах из-за Донбасса
12:02
Украина не поедет на Евровидение - подробности скандала
12:00
Самый страшный день високосного года: что нельзя делать 29 февраля Видео
11:57
"Встретимся и поговорим": таксующий казак Гаврилюк ответил хейтерам
11:43
Уханьский вирус на круизном лайнере у берегов Японии: вылечилась украинка Видео
11:37
Коли високосний рік – як визначити, що не можна робити 29 лютого
11:35
Олимпиада и Евровидение - под вопросом: на Суспильном сделали громкое заявление
11:32
Netflix начал массовое производство анимэ
11:29
Порошенко явился на допрос в ГБР и заявил о "перемоге" в суде
11:28
"Как на параде": в Сеть выложили видео атаки россиян с боевиками в Золотом Видео
11:14
Можно ли пить молоко взрослым – диетолог дала неожиданный ответ
10:58
Смерть в доме Кожары: семье Старицкого предложили $1 млн за отказ от претензий – источник Видео
10:53
Атака турецкого конвоя в Сирии: в Минобороны России впервые отреагировали Видео
10:43
Stupid Love - Lady Gaga устроила танцевальный баттл в пустыне
10:41
В ЕС рассказали, почему не будут признавать выданные в Крыма паспорта РФ
10:27
"Эрдоган прозреет": посол США в НАТО сделала важное заявление об атаке в Сирии
10:14
Сотрясение мозга и ушибы: в Одесской области школьница жестоко избила сверстницу Видео
10:09
В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики
10:00
От секса с проститутками до пушки-молнии: лучшие моды для Red Dead Redemption 2
09:59
Коронавирус проник еще в три страны: свежие данные
09:30
Человек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть Видео
09:27
В СНБО дали мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине
09:14
Коронавирус в Украине: МВД показало вертолет для перевозки зараженных Фото Видео
08:55
Посыпалась опора: в Киеве "устал" еще один мост
08:29
Украина растеклась в шоколадно-томительном ожидании мнение
08:27
Смогут ли российские десантники "взять" Одессу: украинский адмирал дал прогноз
08:25
Коронавирус на пороге Украины: в Беларуси выявлен первый случай заражения
07:50
Атака ВКС Сирии и России: Турция дала серьезный отпор Видео
07:22
Оксана Скиталинская: У Украины есть потенциал стать страной долгожителей
07:13
"Будут умирать в парадных": что ждет Украину с закрытием больниц из-за медреформы
07:06
Стало известно, будет ли эвакуация украинцев из Италии Видео
06:55
Удачный премьер: кого Зеленский выберет на место Гончарука мнение
06:29
Дочь Оби-Ван Кэноби засветила молодую грудь Фото
06:04
Страх и одержимость в марте: астролог предупредила о глобальных переменах
05:36
Диетолог объяснила, нужно ли принимать витамины
05:15
"Писю побрила": Экс-Nikita засветилась на откровенном фото
04:43
Охи и вздохи: эксперты рассказали, зачем люди занимаются сексом
04:09
Шок и катастрофа: эксперт рассказал, когда ждать обрушения гривны
03:01
"Народ не готов": боец ООС высказался о возвращении Донбасса
02:16
Психолог рассказала, чем опасен секс для женщин возраста "немного за 30"
01:38
"С бурятами и чеченцами?": ветеран АТО распек Сивохо за идею о переговорах с Донбассом
00:57
Весеннее жиросжигание: эксперт показала "жаркую" кардиотренировку Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять