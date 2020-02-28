Военный конфликт Турции и России играет на руку Украине - эксперт

Тарас Загородний заявил, что от конфликта России и Турции выиграет Украина / УНІАН

В Украине нынешняя эскалация ситуации в Сирии вызвала разговоры о начале едва ли не третьей мировой войны. Однако, если отслеживать динамику конфликта на Ближнем востоке, то за этот год это уже не первое "начало третьей мировой", рассказал в комментарии Главреду политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

"Убежден, что противостояние между Турцией с одной стороны, а также Сирией и Россией – с другой, останется в рамках локального конфликта. Ведь мировая война предполагает противодействие, как минимум, двух, равнозначных по экономическому и военному потенциалу блоков. Но сейчас о подобном речь не идет. В данной ситуации нет таких неразрешимых противоречий, затрагивающих интересы и амбиции многих стран, которые могли бы перерасти в мировую войну. Разве что о Турции может идти речь. Ведь она сегодня сильна, переживает серьезный экономический подъем. У нее проснулись имперские амбиции. У Турции под боком Курдистан, который постоянно угрожает ей сепаратизмом, плюс – курды в Сирии", - объяснил Загородний.

По его словам, в условиях нынешней эскалации России будет сложно удержать свои плацдармы в Сирии, поскольку РФ очень зависит от Турции, прежде всего, в плане поставок военной техники в Сирию.

"На самолетах много техники в этот регион не доставишь, а Босфор контролирует Турция, которая может запретить российским кораблям присутствовать в этих водах. Это означает, что Турция рано или поздно выиграет войну в Сирии, поскольку у нее лучше логистика, сильнее позиции и т.д.", - добавил Загородний.

По словам эксперта, для Украины сложившаяся ситуация замечательна.

"Чем в большем количестве конфликтов увязнет Российская Федерация, тем лучше для нас. Ведь каждый уничтоженный российский самолет в Сирии снижает вероятность его использования против Украины. А убитые солдаты российской армии отменяют вероятность того, что эти солдаты появятся на украинской территории", - считает Загородний.

Сейчас вопрос в том, как отреагирует НАТО на официальное объявление Турцией войны Сирии, отметил аналитик.

"Пока мы не знаем, как Альянс в данной ситуации интерпретирует 5 статью Устава НАТО. Ведь в этой статье речь идет о нападении на одну стран-членов Альянса. Но Турция сама вошла в Сирию, мягко говоря, неправильно, по-российски – не было решения ООН о том, что турецкие силы имеют право находиться на сирийской территории. Скорее всего, НАТО будет за Турцию и будет содействовать ей, но не думаю, что в силу вступит 5 статья Устава НАТО", - убежден Загородний.

Что же касается решения Турции открыть границы Евросоюза для сирийских беженцев, то это делается Анкарой для того, чтобы взбодрить Европу, надавить на нее, считает аналитик.

"Турки, с одной стороны, хотят дружить с русскими. Русские, в свою очередь, бомбят Сирию, чтобы Европу заполонили сирийские беженцы, но беженцы оседают в Турции, и Турция в данной ситуации получается крайней. Так что я думаю, что противостояние в Сирии останется на уровне локальной войны, в которую будут втянуты несколько стран. Но в более масштабную войну все это не перерастет", - резюмировал Загородний.

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