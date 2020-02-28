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Атака ВКС Сирии и России: Турция дала серьезный отпор

28 февраля 2020, 07:50

Турецкие войска атаковали режимные объекты в Сирии.

Акция протеста под стенами посольства России в Стамбуле
Акция протеста под стенами посольства России в Стамбуле / Фото twitter.com/SirajMumin

Турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Это произошло после того как 27 февраля авиация РФ атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб.

Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных. 

"По всем обнаруженним целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки. Турция не будет спокойно смотреть, как в Идлибе происходит то, что раньше было в Руанде или Боснии", -  цитирует Алтуна издание Anadolu.

В то же время он призвал все мировое сообщество выполнить взятые на себя обязательства по завершению войны.

Как сообщал Главред, Анкара официально ввела военное положение после того, как в провинции Идлиб российско-сирийские ВКС нанесли авиаудар по турецкому конвою. По данным СМИ, погибли 33 турецких военных.

Тем временем под генеральным консульством России в Стамбуле собралась акция протеста. Люди возмущены нападением российских войск на вооруженные силы Турции в сирийском регионе Идлиб. Люди скандировали: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев".  Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Тем временем ООН опубликовала заявление по поводу обострения ситуации в Сирии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня". Кроме того, он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.

Генсека НАТО Йенс Столтенберг после разговора с турецкими властями заявил, что "все стороны должны способствовать снижению напряжения, предотвращению дальнейшего усиления этой очень опасной ситуации и ужасающей гуманитарной ситуации в регионе".  Об этом сообщает информагентство Anadolu.

В Госдепе США поддержали Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил", сообщает РИА Новости.

РосСМИ также пишут о том, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации.  Нападение на турецким военных – это якобы инициатива самого Асада.

Напомним, военный эксперт, блогер Эль Мюрид считает, что в случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевые. 

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