Атака ВКС Сирии и России: Турция дала серьезный отпор

Турецкие войска развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада в Сирии. Это произошло после того как 27 февраля авиация РФ атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб.

Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных.

"По всем обнаруженним целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки. Турция не будет спокойно смотреть, как в Идлибе происходит то, что раньше было в Руанде или Боснии", - цитирует Алтуна издание Anadolu.

В то же время он призвал все мировое сообщество выполнить взятые на себя обязательства по завершению войны.

Как сообщал Главред, Анкара официально ввела военное положение после того, как в провинции Идлиб российско-сирийские ВКС нанесли авиаудар по турецкому конвою. По данным СМИ, погибли 33 турецких военных.

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr