ВКС Сирии и России нанесли удар по турецкому у конвою, говорят о ста погибших

В ходе удара по турецкому блокпосту погбило 9 человек, сообщают источники

Анкара официально ввела военное положение.

Это произошло после того, как в провинции Идлиб российско-сирийские ВКС нанесли авиаудар по турецкому конвою. По разным данным погибло от 30 до 90 турцеких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание с НАТО.

Также на заседании Совбеза в Анкаре Эрдоган якобы принял решение в течение следующих 72 часов открыть для сирийских беженцев все границы Турции с Европой. Таким образом, президент намерен заставить Европу надавить на Москву и активно вмешаться в сирийский конфликт.

Читайте такжеНа пороге третьей мировой: как Турция, Россия и Сирия загнали себя в тупикСтоит отметить, что Анкара отключила твиттер, в котором распространялась информация о более чем 100 погибших. Также отключены Facebook и Instagram.

По неподтвержденным данным, конфликт обострился после того, как турецкие военные совершили пуск ракеты ПЗРК FIM-92 Stinger по Су-24 ВКС России 20 февраля. В ответ на это ВКС Сирии или России уничтожили турецкий пункт управления в провинции Идлиб. В результате погибли девять военных.

Согласно турецкой информации, 1709 боевиков были нейтрализованы за последние 17 дней в рамках операций, проведенных в Идлибе, также было уничтожено 55 танков, 3 вертолета, 18 бронемашин, 29 гаубиц, 21 военная техника,6 складов боеприпасов и 7 минометов, принадлежащих сирийскому режиму.