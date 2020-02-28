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В случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевые

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

28 февраля 2020, 00:50

Завтра парламент Турции может объявить войну Сирии. По сообщениям, это решение принято на совете безопасности Турции.

путин эрдоган
Путин и Эрдоган снова становятся врагами / reuters

Российские самолеты атаковали турецкий конвой с военнослужащими. Убиты по меньшей мере девять турецких военных. Губернатор провинции Хатай заявил о 22 убитых военных и об очень большом количестве раненых - в общей сложности потери могут достигать сотни человек. В Турции введено чрезвычайное положение. Российская делегация, проводившая переговоры, выслана из страны. Эрдоган собрал совет безопасности. Турецкая авиация, по сообщениям, нанесла удары по Алеппо. Атакован город Джебла вблизи авиабазы Хмеймим со стороны Средиземного моря силами турецкой авиации. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу провел срочные консультации с генсеком НАТО. Сенатор США Грэм требует от Трампа немедленного введения над Идлибом бесполетной зоны.

В Турции отключены соцсети - фейсбук, инстаграм, твиттер, ЮТуб.

Объявлено о скором обращении Эрдогана к нации. Путин, понятно, прыснет в кусты и будет оттуда грозно сопеть. По привычке.

Чем бы ни закончился сегодняшний кризис между Турцией, Сирией и Россией, уже очевидно, что режим Путина один-в-один повторяет действия царского режима, которые привели к русско-японской войне 1904 года.

Точно так же абсолютно шкурные интересы олигархов и правящей верхушки, которые вообще никак не соответствовали национальным интересам страны, и тогда, и сейчас привели к резкому обострению отношений с соседней страной. Тогда родственники царя Николая и их карманный олигарх Безобразов занимались махинациями в Корее, сейчас дружки Путина из питерских подворотен точно так же выкраивают свои гешефты на Ближнем Востоке. Российская армия и тогда, и сейчас выполняла роль наемников, обслуживающих интересы воров и преступников. С известным результатом.

В случае военного столкновения с Турцией шансы Кремля в этой локальной (а она, вне всякого сомнения, будет именно локальной) войне практически нулевые. По многим причинам. А вот что именно последует за военным поражением в Сирии - вопрос, безусловно, важный. Возможно, критически важный.

война в Сирии новости России Новости Турции Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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