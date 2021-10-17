УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью

17 октября 2021, 12:43
Прослушать новость
Остановить

Латвия и Литва больше всего пострадали вследствие кризиса с нелегальными мигрантами.

Евросоюз, флаг
В ЕС не готовы прогнозировать сроки завершения кризиса с мигрантами на границе европейских стран с Беларусью / Reuters

Ситуация с нелегальной миграцией на границе стран Евросоюза с Беларусью может ухудшиться. Больше всего от кризиса, связанного с мигрантами, пострадали Латвия и Литва. Вильнюс с начала лета текущего года зарегистрировал в пять раз больше запросов на предоставление убежища, чем за весь 2020 год. ЕС направил 77 сотрудников в литовское государство с целью решения проблем с беженцами. Об этом заявила исполнительный директор Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори.

В интервью изданию Funke в воскресенье, 17 октября, она рассказала о том, что в ЕС считают очень серьезной ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью. Причем, по мнению чиновника, решить вопрос уже в ближайшем будущем не получится.Читайте такжеМиграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью

"Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем", - сказала Грегори.

Она акцентировала внимание на том, что больше всего от связанного с нелегальными мигрантами кризиса пострадали Латвия и Литва. К примеру, Литва с начала лета зафиксировала в 5 раз больше запросов на предоставление убежища, чем за весь 2020 год. Ведомство направило в Литву 77 сотрудников для работы с запросами.

Как подчеркнула Грегори, в августе страны ЕС зарегистрировали приблизительно 56 тысяч запросов по вопросу предоставления убежища. Это на 40% больше, чем в августе прошлого года.

Реклама

Беларусь и проблема нелегальной миграции

В Литве 2 июля объявили чрезвычайное положение в стране из-за потоков нелегальных мигрантов, которые попали на территорию государства из Беларуси. Тогда, согласно ориентировочным подсчетам, белорусско-литовскую границу могли пересекать до 150 человек в день.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на обвинения заявлял, что Минск не собирается держать в своей стране нелегалов, так как у государства после санкций ЕС нет на это денег.

Финляндия направила в Литву и Латвию дополнительные силы для того, чтобы укрепить контроль над границами стран с Беларусью.

Власти Польши в конце августа заявили о планах соорудить забор высотой более 2 метров на границе с Беларусью, чтобы сдержать потоки нелегальных мигрантов.

viber
Евросоюз Литва Латвия нелегальная миграция новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край светаСамые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавицаУчастница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в ЕС продолжаются: в Европе снова взлетела цена на газШантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в ЕС продолжаются: в Европе снова взлетела цена на газ 100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей

Последние новости

12:55

Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина

12:46

"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента Видео

12:43

"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью Видео

12:06

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и морозы: где будет холоднее всего

12:01

В Украине детей будут вакцинировать от COVID-19: появились важные детали Видео

Реклама
11:38

Вода текла с люстры и из розеток: харьковчанин срезал батареи, затопил 15 квартир и уехал на работу Видео

11:29

"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

11:26

Жесткий локдаун в Украине неизбежен: эксперт раскрыл причины и назвал сроки Видео

10:52

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:43

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты Видео

10:06

"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины Видео

09:49

"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий Видео

09:09

Коронавирус в Украине 17 октября: за сутки установлено новых 11 288 случаев заражения COVID-19 Видео

09:08

Осенняя вспышка COVID-19: Комаровский назвал главный провал власти Видео

08:33

"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

08:20

"Оскорбление и унижение всей Украины и Зеленского": Илларионов раскрыл замысел статьи Медведева

08:02

Украина ждет массу вакцин: Ляшко советует украинцам прививаться от гриппа и COVID-19 Видео

07:45

Жесткий локдаун будет введен в любом случае мнение

07:10

Статья Медведева и провал диалога Путина с Зеленским: дипломат объяснил позицию Кремля по Украине

06:28

Трагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса мнение

Реклама
06:10

Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду Видео

05:20

Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Видео

05:17

Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках

02:39

В Днепре пьяная учительница била детей по голове во время уроков

02:22

Можно ли ребенку идти в детский сад, если у него насморк – ответ доктора Комаровского Видео

01:48

Дефолт США: эксперт объяснил, почему Америке крах не грозит Видео

01:39

Преемница Кабаевой: в Японии вычислили новую любовницу Путина Видео

16 октября, суббота
23:57

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

23:25

В Минздраве назвали сроки запуска электронных рецептов

22:59

Погода в Украине: какие области накроют густые туманы

22:19

"Добро пожаловать в ад": волонтер шокировала откровением об эпидемии COVID-19 Видео

22:12

Психотерапевт перечислила симптомы депрессии после COVID-19 Видео

21:29

"Заканчивается плохо": эксперт предупредил о катастрофе с COVID-госпитализациями в Украине Видео

21:09

В городе просто беда: в Одессе печальная ситуация с коронавирусом

20:37

Жесткий карантин и решение по транспорту: Запорожье окажется в "усиленной" красной зоне Видео

20:36

Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве Видео

20:02

В России более 15 человек скончалось после отравления спиртом

19:46

Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица

19:33

Миграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью Видео

19:21

На этой планете слишком много людей мнение

Реклама
19:18

Отопительный сезон: в Кабмине бьют тревогу из-за нехватки угля

18:49

Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина Видео

18:44

Саакашвили плохо: экс-президент Грузии согласился на требования врачей

18:32

Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене Видео

18:06

В Черновцах на ходу обстреляли автомобиль, есть пострадавшие

17:55

Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет Видео

17:32

В Польше в жутком ДТП погибла украинка

17:08

Водитель-неадекват выгнал пассажиров: в Запорожье наказали маршрутчика-матерщинника Видео

16:52

Красная зона и жесткий карантин: в Одессе назвали сценарий остановки нашествия COVID-19 на город Видео

16:41

Как невакцинированным попасть в другой город с 21 октября: Ляшко назвал единственное условие Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять