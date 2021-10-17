"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью

В ЕС не готовы прогнозировать сроки завершения кризиса с мигрантами на границе европейских стран с Беларусью / Reuters

Ситуация с нелегальной миграцией на границе стран Евросоюза с Беларусью может ухудшиться. Больше всего от кризиса, связанного с мигрантами, пострадали Латвия и Литва. Вильнюс с начала лета текущего года зарегистрировал в пять раз больше запросов на предоставление убежища, чем за весь 2020 год. ЕС направил 77 сотрудников в литовское государство с целью решения проблем с беженцами. Об этом заявила исполнительный директор Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори.

В интервью изданию Funke в воскресенье, 17 октября, она рассказала о том, что в ЕС считают очень серьезной ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью. Причем, по мнению чиновника, решить вопрос уже в ближайшем будущем не получится.Читайте такжеМиграционный удар и защита от Лукашенко и Путина: в Польше объяснили планы по границе с Беларусью

"Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем", - сказала Грегори.

Она акцентировала внимание на том, что больше всего от связанного с нелегальными мигрантами кризиса пострадали Латвия и Литва. К примеру, Литва с начала лета зафиксировала в 5 раз больше запросов на предоставление убежища, чем за весь 2020 год. Ведомство направило в Литву 77 сотрудников для работы с запросами.

Как подчеркнула Грегори, в августе страны ЕС зарегистрировали приблизительно 56 тысяч запросов по вопросу предоставления убежища. Это на 40% больше, чем в августе прошлого года.

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Беларусь и проблема нелегальной миграции

В Литве 2 июля объявили чрезвычайное положение в стране из-за потоков нелегальных мигрантов, которые попали на территорию государства из Беларуси. Тогда, согласно ориентировочным подсчетам, белорусско-литовскую границу могли пересекать до 150 человек в день.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на обвинения заявлял, что Минск не собирается держать в своей стране нелегалов, так как у государства после санкций ЕС нет на это денег.

Финляндия направила в Литву и Латвию дополнительные силы для того, чтобы укрепить контроль над границами стран с Беларусью.

Власти Польши в конце августа заявили о планах соорудить забор высотой более 2 метров на границе с Беларусью, чтобы сдержать потоки нелегальных мигрантов.