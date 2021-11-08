Напряженная ситуация на польско-белорусской границе: в ЕС обвиняют Лукашенко

Европейский союз внимательно следит за ситуацией с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши и готов к дальнейшим санкциям из-за новых угроз.

Происходящее в Еврокомиссии называют "отчаянной попыткой режима Лукашенко использовать людей как инструмент для дестабилизации Европейского союза", пишет "Европейская правда".

"Согласно нашей информации, несколько сотен человек собрались на территории Беларуси вблизи границы с Польшей. За последнее время польские власти сообщали о 3 тысячах попыток пересечения границы еженедельно. Это продолжающаяся отчаянная попытка режима Лукашенко использовать людей как инструмент для дестабилизации Европейского союза", - передает издание слова представителя Еврокомиссии.

Спикер также заявил, что в ЕС продолжается подготовка нового пакета санкций против режима Лукашенко, но не сказал, когда он может быть объявлен.

Читайте такжеВойска Польши переведены в боевую готовность на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами"Продолжается работа по модификации санкционного режима против Беларуси с учетом новых угроз, в том числе использованием мигрантов в собственных целях. ЕС готов к дальнейшим действиям в ответ на недопустимые действия режима Лукашенко", - добавил он.

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В Брюсселе также отметили, что ведут переговоры со странами, из которых приезжают мигранты в Беларусь, чтобы объяснить им ситуацию. Среди таких стран спикер назвал Турцию.

Ситуация на польско-белорусской границе

Сотни мигрантов из Ближнего Востока уже предпринимают попытки прорваться на территорию Польши из Беларуси. На границе находятся польские пограничники, военнослужащие и полицейские. Несмотря на атаки, ситуация, по данным польского МВД, остается под контролем.

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