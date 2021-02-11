Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки / Фото Reuters

В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным", поэтому большинству из них будет отказано во въезде в США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Голос Америки. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.

Псаки объяснила, что данное решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.

"Сейчас не время (для приезда мигрантов), и подавляющему большинству людей будет отказано (во въезде)", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

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