Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом

Приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов на данный момент является "несвоевременным".
В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным", поэтому большинству из них будет отказано во въезде в США.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Голос Америки. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.
Псаки объяснила, что данное решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.
"Сейчас не время (для приезда мигрантов), и подавляющему большинству людей будет отказано (во въезде)", – сказала пресс-секретарь Белого дома.
Ограничения на въезд в США - о чем ранее писал Главред:
- 3 марта 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.
- 21 апреля Трамп временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве. Также он запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснулся мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок".
- В конце июня на фоне пандемии коронавируса президент США приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года.
- В июле США частично сняли ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В страну разрешили въезжать иностранным студентам из Европы.
- В конце января новоизбранный президент Джо Байден подписал указ об усилении ограничений на въезд в США. После прибытия в страну из-за границы теперь нужно проходить самоизоляцию. Также всех обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.
Автор: Анна Багрий