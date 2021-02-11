УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом

11 февраля 2021, 06:38
Прослушать новость
Остановить

Приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов на данный момент является "несвоевременным".

Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки / Фото Reuters

В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд "новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является "несвоевременным", поэтому большинству из них будет отказано во въезде в США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Голос Америки. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.

Псаки объяснила, что данное решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.

"Сейчас не время (для приезда мигрантов), и подавляющему большинству людей будет отказано (во въезде)", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ограничения на въезд в США - о чем ранее писал Главред:

  • 3 марта 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из стран Европы в связи с распространением коронавируса в мире.
  • 21 апреля Трамп временно отменил выдачу грин-карт, дающих право на постоянное проживание в государстве. Также он запретил выдавать рабочие визы и пускать в течение 90 дней в страну соискателей, которые намеревались их получить. При этом запрет не коснулся мигрантов, занятых в сфере здравоохранения, а также тех, кто "напрямую помогает обеспечивать цепочки поставок".
  • В конце июня на фоне пандемии коронавируса президент США приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года.
  • В июле США частично сняли ограничения на въезд в страну, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В страну разрешили въезжать иностранным студентам из Европы.
  • В конце января новоизбранный президент Джо Байден подписал указ об усилении ограничений на въезд в США. После прибытия в страну из-за границы теперь нужно проходить самоизоляцию. Также всех обязали иметь отрицательный тест на коронавирус.
новости США коронавирус пандемия коронавируса коронавирус новости коронавирус в США
Сейчас вы просматриваете новость «Большинству «новых мигрантов» откажут во въезде в США - Белый дом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице ПутинаВ Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из УкраиныПрилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины "Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе РоссииЖириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналистБайден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист
Следующий материал

Последние новости

07:48
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок
07:34
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Видео
07:18
Циклон не отступает: какие регионы Украины сегодня снова завалит снегом Видео
07:14
Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
06:56
Почему НАБУ резко взялось за китайские вакцины мнение
Реклама
06:38
Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом
06:29
Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото Фото
06:03
Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов Видео
05:31
У Кравчука оценили вероятность выхода Украины из договоренностей с Россией по Донбассу Видео
05:09
Ученые придумали способ определить COVID-19 при помощи смартфона Видео
04:35
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
04:06
С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу Видео
03:29
Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине Видео
02:50
Политолог назвал три главных причины, почему Украина не вступает в НАТО Видео
02:11
"Друзья Путина" купили президенту РФ дачу Брежнева в Крыму Видео
01:36
Как различить "токсичные отношения" - 7 главных признаков от сексолога
00:57
Диетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту
00:44
Голая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы
00:34
Байден пригрозил применить военную силу США по всему миру Видео
00:19
Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия Видео
Реклама
00:01
В Германии озвучили очередное оправдание строительства Северного потока-2 Видео
10 февраля, среда
23:24
Синоптик назвала дату потепления в Украине Видео
23:07
Выяснилось, какая компания будет поставлять вакцину от COVID в Украину Видео
22:40
Названы продукты, которые резко подорожают весной в Украине Видео
22:12
Как получить максимум удовольствия от мастурбации, когда вы женщина, которая проводит 14 февраля одна Видео
22:08
В МИД Литвы высказались о российской вакцине и припомнили Донбасс Видео
22:03
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:51
"Не базарь": в Николаеве депутаты ОПЗЖ разругались в мэрии Видео
21:45
На базе у "титушек" Кивы полиция нашла кучу оружия и гранат
21:41
Вас скоро бросят: ученые узнали, как понять, что отношениям наступает конец Видео
21:32
Ефремов признался, сколько отстегнул адвокату для подкупа свидетелей
20:58
Xiaomi рассказала, когда и какие смартфоны первыми обновятся до новой версии MIUI 12.5
20:56
Стихия в Киеве: отменены ярмарки, запрещён въезд фурам, очереди в метро
20:48
Жена Навального "сбежала" в Германию: СМИ назвали причину Видео
20:46
Сколько нужно пить кофе, чтобы защитить сердце от опасных болезней Видео
20:46
Реформа Кабмина - у правительства отберут десятки полномочий Видео
20:34
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:25
Степанов резко отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцин Видео
20:15
Кабмин принял решение по регистрации российской вакцины Видео
20:11
В GOG началась новая распродажа – впервые по акции можно купить Cyberpunk 2077
Реклама
20:00
Как поднимут в 2021 пенсионный возраст для женщин - требования закона
19:52
Верховный Суд отклонил два иска против закрытия каналов Козака Видео
19:47
В МИД отреагировали на секретные записи разведки Канады по сбитому самолету МАУ Видео
19:34
В Минздраве назвали главное условие для начала вакцинации от COVID-19 Видео
19:25
ТОП-5 лучших эмуляторов Sega Mega Drive для ПК и мобильных телефонов
19:22
В Европе в глаза не видели заявку России на регистрацию вакцины от коронавируса Видео
19:03
В Twitter признались, вернут ли доступ Трампу Видео
19:01
Почему постоянно хочется сладкого: врач дал ответ Видео
19:00
Резников заявил о медицинском геноциде на Донбассе и обвинил в этом Россию
18:59
Эль Фаннинг показала беременный живот на съемках сериала Великая
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять