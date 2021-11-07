Войска РФ у границ Украины: у Зеленского сомневаются в правдивости данных из США

В ОП не увидели скопления армии РФ на ггранице Украины / Facebook/mod.mil.rus

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал информацию о стягивании российских войск на украинскую границу.

Киев не располагает подтвержденными данными, которую ранее распространили американские СМИ, о наращивании РФ числа военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ, подчеркнул он в эфире канала Дом.

По словам пресс-секретаря главы государства, Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.

По его словам, Минобороны не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня. Он также говорит, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", — добавил Никифоров.

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Переброска войск РФ на границу Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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