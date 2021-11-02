В Украине назвали численность российских войск возле границ

Российские войска / npr.org

У границ Украины находятся российские войска. По данным разведки, на начало ноября их общая численность составляет около 90 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, у украинских границ находятся войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.

"Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на временно оккупированных территориях Донбасса развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

"Следует отметить, что Российская Федерация периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства", - говорится в сообщении.

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Что известно о переброске войск РФ к границе Украины

Как сообщал Главред, ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны.

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