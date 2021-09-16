Вывод войск и уход России с Донбасса: в США назвали сценарий прекращения войны на востоке Украины

Путин пока не понимает, что он не сможет одержать победу на Донбассе – американский дипломат / Reuters

Сегодня нет такого переговорного формата, на базе которого можно было бы договориться о прекращении российско-украинского конфликта на Донбассе. Военные действия не прекратятся до тех пор, пока в Кремле не утратят интерес к региону, и не заберут оттуда свои войска и технику. Минск не поспособствовал этим процессам, и только на переговорах с Вашингтоном Москва вела конструктивную дискуссию по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

В эфире телеканала Украина 24 дипломат сказал, что лично он не видит переговорного формата, на основе которого можно было бы договориться о выводе российских войск с Донбассе. Когда в Кремле поймут, что россиянам не удастся победить в войне на востоке украинского государства, они найдут вариант для вывода оттуда войск.

"Я не вижу формат, который способствует сейчас переговорам, потому что вопрос о войне на Донбассе довольно простой — сейчас Кремль ведёт агрессию. Это потому, что Путин ещё не понимает, что он не может выиграть на Донбассе, но есть люди в Москве которые понимают, что выиграть там они не смогут. Когда Путин или другой решающий человек в России это поймет, они найдут способ переговоров, чтобы вывести свои войска и свое оружие из Донбасса. До этого момента Минск не подтолкнул процесс ухода российских войск из Донбасса ни на сантиметр. Были интересные разговоры и переговоры об этой войне только между Вашингтоном и Москвой", - сказал Хербст.

Читайте такжеПлан боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по ДонбассуТакже он добавил, что Москва на переговорах в рамках минского процесса не демонстрирует конструктивный подход к дискуссии, тогда как во время диалога с США россияне говорили с интересом по данному вопросу. Формат переговорного процесса сейчас не главное, важно санкционное давление на Россию и военная помощь Киеву.

"Только с американцами россияне говорили с интересом об этом. На Минском формате они говорят просто чушь или то, что неважно. Поэтому формат не важен, а важен нажим на Москву со стороны санкций и со стороны военной помощи для Украины", - подчеркнул Джон Хербст.

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Участие США в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что минский процесс не привел к урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Поэтому он намерен искать другие варианты разрешения вооруженной конфронтации на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и хозяином Белого дома Джо Байденом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что Москва согласится на участие Вашингтона в переговорах по Донбассу в том случае, если Штаты, дескать, будут оказывать давление на Украину по вопросу Минских соглашений.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Вашингтон не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Против такой инициативы выступают Франция, Германия и Россия.

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что США могут принять участие в дискуссии по Донбассу не только в рамках нормандского формата, но и в консультациях, связанных с гарантиями Будапештского меморандума.