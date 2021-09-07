США на Донбассе и Будапештский меморандум: Резников назвал сценарии для прекращения войны с Россией

США могут принять участие в Нормандском формате - Резников / УНИАН

Делегация Киева во главе с президентом Владимиром Зеленским в ходе поездки в Вашингтон обсудила инициативу о подключении США к международным переговорам с целью урегулирования российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Соединенные Штаты могут принять участие в нормандском формате или консультациях в рамках Будапештского меморандума. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он рассказал о том, что есть вероятность подключения Штатов к действующим переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе. Другой площадки на данный момент нет, поэтому "Минск" должен сохраняться.

Читайте такжеСША будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате"Это может быть продолжением "Минска", потому что, к сожалению, нет другой логистической площадки, созданной Нормандским форматом. "Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим вопросам, прекращения огня все равно надо сохранять. Любые переговоры, как возможность коммуникаций, надо сохранять", - полагает министр.

Кром того, по его словам, можно возобновить консультации в Будапештском формате, одним из гарантов которого являются США. К подобным переговорам можно было бы подключить и Германию.

"У нас есть Будапештский меморандум, в конце концов, в котором США, Великобритания и Франция являются участниками. Он (Будапештский меморандум) позволяет проводить консультации. Можно пригласить Германию к таким консультациям", - считает Резников.

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Также он подчеркнул, что Украина работает над инициативами по переговорам относительно урегулирования военного конфликта с Россией. Однако в данной ситуации все зависит от реакции Запада.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на базе Минского формата военный конфликт Москвы и Киева на Донбассе разрешить так и не удалось. Поэтому он намерен найти новые варианта урегулирования ситуации на переговорах с Байденом и Путиным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва даст согласие на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон, дескать, будет оказывать давление на Киев.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Вашингтон вряд ли присоединится к переговорам по Донбассу, так как против этого выступают Германия, Франция и Россия.