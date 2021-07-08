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Вывод войск России и надежда Путина: в Вашингтоне сделали заявление по участию США на Донбассе

8 июля 2021, 07:10
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Минский формат остается важным – к процессу привязаны санкции против России, которые работают на пользу Украины, сказал Джон Хербст.

США,флаг
Германия, Франция и Россия выступают против участия США в переговорах по Донбассу – американский дипломат / Reuters

Соединенные Штаты Америки вряд ли примут участие в переговорах по Донбассу. Против этого выступают РФ, Германия и Франция. На данный момент россияне не готовы выводить войска с востока Украины, однако когда это случится, Москва начнет переговоры с Вашингтоном. Минский формат остается важным, так как к нему привязаны санкции против России. Об этом заявил бывший американский посол Джон Хербст.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что США, скорее всего, на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе не будет. Однако это не трагедия для Киева, так как данный формат не решил вопрос агрессии Москвы в отношении Киева.

"Я не жду, что Америка станет частью этого процесса, потому что Россия против, и, я думаю, Германия и Франция тоже против. На мой взгляд, это не трагедия для Украины, этот формат не дал ничего для решения проблемы российской агрессии в Украине. Но это потому, что Россия пока не готова вывести свои войска с Донбасса. Когда этот день наступит, когда Россия окажется готова, она будет говорить с Америкой, так как понимает, что Америка играет ключевую роль в этом. Минский формат важен только по одной причине: в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", - отметил Хербст.Читайте такжеСделка Байдена и Путина по Донбассу: дипломат раскрыл новую стратегию Кремля в отношении Украины

Также он добавил, что заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва при определенных обстоятельствах может согласиться на участие Штатов в переговорах, не соответствуют действительности. В России продолжают надеяться, что Минский формат продолжит быть инструментом давления на Украину, а политические реалии не позволяют США подключиться к данному процессу.

"Я бы не принимал это заявление за правду. Россия считает, что может употребить минский формат, чтобы давить на Украину. Так не вышло, но у Путина остается эта надежда. Опять-таки, Франция и Германия считают это своей игрой, а не американской. Они готовы, конечно, быть в контакте с нами в минском формате, но не хотят, чтобы мы были за столом. Для Украины это пока не важно, так как этот процесс ничего не добился", - подчеркнул Джон Хербст.

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США в переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявлял, что США могут подключиться к переговорам по Донбассу после того, как Зеленский встретится с Байденом. По мнению переговорщика, подобный шаг положительно отразится на процессе, так как Германия и Франция придерживаются недостаточной жесткой позиции в отношении Москвы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что первые подробности об участии Штатов в переговорах по Донбассу могут появиться уже в июле-августе, после поездки Зеленского в Вашингтон. Пока американцы определяются, в каком формате они могли бы поучаствовать в переговорах.

Президент Владимир Зеленский 24 июня сказал, что Минский формат не принес должного результата, поэтому он намерен найти новый вариант разрешения конфликта на Донбассе на переговорах с главой США Байденом и хозяином Кремля Путиным.

26 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва согласится на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон начнет оказывать давление на Украину с целью "выполнения Минских соглашений".

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