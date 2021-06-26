Ультиматум России по Украине: у Лаврова разразились условием участия США в диалоге о Донбассе

В Москве видят США в переговорах на Донбассе в контексте интересов Кремля / Reuters

Россию устроит подключение Соединенных Штатов к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе в том случае, если Вашингтон "повлияет" на Киев в вопросе "выполнения" Минских соглашений. На данный момент позиция Штатов не предусматривает "конструктивного" развития переговорного процесса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В комментарии РИА Новости он сказал о том, что российским условием подключения Штатов к переговорам по разрешению конфронтации на Донбассе является влияние США на Украину с целью реализации "Минска". Однако в данный момент в Москве не видят таких действий.

"Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. (Москва утверждает, что Киев должен вести переговоры с представителями боевиков "ДНР" и "ЛНР", - ред.) То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - отметил Рябков.Читайте такжеСделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе

По его словам, Москва может согласиться на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон будет оказывать давление на Украину. В иных условиях россияне не примут такой идеи.

"Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное — позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - подчеркнул Сергей Рябков.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что для реализации Минских соглашений официальный Киев якобы должен пойти на диалог с представителями российских незаконных вооруженных формирований "ЛДНР".

Участие США в переговорах по Донбассу