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Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"

7 июня 2021, 18:43
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Россия несет ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе, сказал Шарль Мишель.

Путин
Украина должна вести переговоры с "ЛДНР" и предоставить ОРДЛО особый статус - Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин считает, что для урегулирования военного конфликта на Донбассе Киев должен соблюдать Минские соглашения, которые якобы включают диалог украинских властей с подконтрольными Москве боевиками "ДНР" и "ЛНР". Глава Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил о поддержке Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины и сказал, что РФ несет ответственность за разрешение конфронтации на востоке украинского государства. Об этом говорится в заявлениях Брюсселя и Москвы по итогам телефонного разговора Мишеля и Путина.

Как сообщает пресс-служба Европейского совета, глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора он подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнул ответственность Москвы за конфликт на Донбассе.

"Во время звонка президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских соглашений", - указано в заявлении.Читайте такжеУ Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе

В Кремле, в свою очередь, заявили, что стороны переговоров признали вторые Минские соглашения, подписанные в 2015 году, безальтернативной базой урегулирования конфликта на Донбассе. Как полагает российский президент Владимир Путин, основой выполнения договоренностей являются переговоры Киева с "ЛДНР" и предоставление ОРДЛО особого статуса.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 года остаётся безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - подчеркнули в пресс-службе главы российского государства.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сделал заявление о том, что Банковая и Кремль уже ведут переговоры об организации встречи украинского гаранта с главой РФ Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил переговоры с Офисом президента по поводу встречи Путина и Зеленского. По его словам, диалог ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Однако в Москве сомневаются, что удастся согласовать детали такого мероприятия.

Президент Зеленский полагает, что переговоры по урегулированию военного конфликта России и Украины нужно вести на трех направлениях: в составе нормандской четверки, в формате прямого диалога с Путиным и подключением к процессу США.

Советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович предположил, что Зеленский и Путин могут договориться по ряду вопросов относительно Донбасса, однако Киеву и Москве будет сложно решить вопрос существования "ДНР" и "ЛНР".

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