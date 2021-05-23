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На Банковой сделали заявление о планах по встрече Зеленского и Путина

23 мая 2021, 17:39
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Проблема "ДНР" и "ЛНР" останется навсегда, считает Алексей Арестович.

Арестович
Россия вряд ли откажется от инструмента влияния на Украину в ОРДЛО - Арестович / УНИАН

Результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным зависят от множества факторов. В результате переговоров стороны могут обменяться пленными, а также договориться о прекращении огня и открытии КПВВ. Однако вряд ли стоит говорить о том, что Россия откажется от своего инструмента влияния на Донбассе – "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью телеканалу Дом он рассказал о том, что в результате встречи Зеленского и Путина могут быть достигнуты ряд договоренностей, в числе которых обмен пленными, открытие КПВВ и прекращение огня. Но вопрос окончательного мира на Донбассе по-прежнему останется сложным, так как Россия просто так не захочет закрывать проекты "ДНР" и "ЛНР".

"Но я не хотел бы обнадёживать. Ведь уже сформировалась иная проблема, которая останется навсегда — россияне потратили на создание так называемых "ЛНР" и "ДНР" 8 лет, миллиарды долларов, потеряли миллиарды из-за санкций, тысячи жизней. И они вряд ли так просто откажутся от этого инструмента", - считает Арестович.

По его словам, продолжается дискуссия в рамках международного политического процесса. Вопрос Украины является одним из ключевых. Результаты зависят от суммы множества факторов.Читайте такжеУ Путина объявили о готовности говорить с Зеленским по Крыму

"Всё зависит от суммы многих факторов. Россия идёт на разрядку по отношению к Западу, в треугольнике НАТО — Китай — Россия. За это идёт сейчас борьба, в том числе в новой американской администрации. Также один из ключевых — украинский вопрос", - подчеркнул Алексей Арестович.

Встреча Зеленского и Путина

  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в ходе своей пресс-конференции сделал заявление, согласно которому Офис президента ведет переговоры об организации встречи гаранта с российским главой государства Владимиром Путиным.
  • Данную информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, переговоры от России ведет замглавы АП РФ Дмитрий Козак. При этом в Москве пока не готовы сказать, что встреча Путина и Зеленского точно состоится.
  • Владимир Зеленский считает, что именно с Путиным нужно вести переговоры, чтобы урегулировать вооруженную конфронтацию на Донбассе. Не исключается вариант проведения такой дискуссии при участии США.

Владимир Зеленский Владимир Путин Алексей Арестович новости Украины новости Донбасса
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