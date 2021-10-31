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Танки и ракеты РФ на границе Украины: В США и ЕС предупредили, к чему готовиться

31 октября 2021, 11:40

Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины, пишет The Washington Post.

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Россия стягивает войска к границе Украины / Reuters

Россия снова наращивает свои вооруженный силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Сложившаяся ситуация усиливает опасения мирового сообщества относительно действий РФ после того, как в прошлый раз она перемещала войска к границе Украины в марте-апреле этого года, пишет The Washington Post.

Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

В свою очередь директор программы изучения России некоммерческой аналитической группы CNA из Вирджинии Майкл Кофман отметил, что это – не учения, происходящее не похоже на тренировочные упражнения войск.

"Силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись туда после учений (Запад-2021 РФ и Беларуси – Ред.), а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины", – рассказал эксперт.

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"Возобновление передвижения российских войск в этом районе произошло по мере того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины", – сказано в сообщении.

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Ранее Александр Лукашенко заявил о якобы развертывании американских войск у границ республики. По его словам, новым фронтом становится Украина, на территории которой, дескать, появляются тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе" по белорусскому государству.

Под видом лагерей в Украине якобы появляются базы НАТО. В связи с этим он и президент РФ Владимир Путин намерены реагировать на такие "действия" во избежание появления "иностранных войск" у границ государств.

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