"Украина – это новый фронт": Лукашенко вместе с Путиным разразился угрозой Киеву из-за НАТО

Договорились с Путиным, что нужно предпринимать какие-то действия в ответ на войска НАТО в Украине - Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы развертывании американских войск у границ республики. По его словам, новым фронтом становится Украина, на территории которой, дескать, появляются тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе" по белорусскому государству. Под видом лагерей в Украине якобы появляются базы НАТО. В связи с этим он и президент РФ Владимир Путин намерены реагировать на такие "действия" во избежание "иностранных войск" у границ государств.

Как сообщает Белта, он сказал о том, что у границ Беларуси создается "неблагоприятная" обстановка. В Польше, дескать, размещаются американские войска, а из-за Украины и якобы появления в стране "учебно-тренировочных лагерей" по Беларуси, и вовсе открывается "новый фронт".Читайте также"На вилах бы вынесли Зеленского": Лукашенко пригрозил вместе с Путиным за сутки ударить по Украине

"Ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят", - утверждает Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко и российский президент Владимир Путин обсудили вопрос, связанный с, дескать, размещением войск Североатлантического альянса на территории Украины. Москва и Минск намерены принять совместные ответные действия.

"Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать…договорились, что там надо предпринимать какие-то действия", - цитирует его пресс-служба.

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Также глава Беларуси подчеркнул, что если РБ и Россия не отреагируют, у границ государств, дескать, может произойти негативная ситуация "вплоть до размещения ракет соответствующей дальности".

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Заявления Лукашенко об Украине

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно допускал жесткие заявления в адрес Украины. В частности, ранее он говорил о готовности признать оккупированный Крым территорией России. По словам главы РБ, у него "развязаны руки" в данном вопросе из-за проблем в отношениях с официальным Киевом.

Лукашенко обвинял президента Украины Зеленского в том, что украинский гарант якобы лично "поставлял боевиков", "оружие" и "взрывчатку" на территорию Беларуси.

Также Лукашенко грозился решиться на пересечение белорусско-украинской границы, чтобы получить "90% поддержки украинцев" и якобы "вернуть Украину". Придти в страну он обещал без оружия.