"Готовит боевиков и перебрасывает оружие": Лукашенко разразился резким обвинением в адрес Зеленского

Лукашенко заявил, что Зеленский изменился и "побежал за Западом" / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко лично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что украинский гарант якобы "готовит боевиков" на своей территории и вместе с "оружием", дескать, "забрасывает" их в белорусское государство. При этом он заявил, что крупный конфликт на Донбассе удалось остановить именно в Минске.

Как сообщает Белта, в понедельник, 9 августа, непризнанный президент РБ Александр Лукашенко сказал о том, что он "как с сыном разговаривал с Зеленским", а его позиция по Украине была понятной. И если в Беларуси понимают смену геополитического вектора, то, дескать, так называемую "подготовку боевиков" и "переброску оружия", в которой глава республики лично обвиняет Зеленского, там якобы не поняли.

"Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича (Путина) вертелся, вокруг Порошенко, Зеленского. Как с сыном с ним разговаривал (с Зеленским): "Володя, надо это, надо то". Он все воспринимал, все понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины, и оружие забрасываешь к нам сюда. Ведь оружие идет в основном с территории Украины", - сказал Лукашенко.

Более того, по его словам, Зеленский якобы "перебрасывает" в Беларусь не только "оружие", но и "взрывчатку".

"Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиком и органов власти официальных в Украине это организовывает", - добавил белорусский глава государства.

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Кроме того, политик утверждает, что Минск стал не просто посредником в процессе урегулирования военного конфликта на Донбассе, а предоставила переговорную площадку, которая позволила остановить большую войну на территории Донецкой и Луганской областей.Читайте также"Я и через это переступлю – за мной не заржавеет": Лукашенко пообещал признать Крым территорией РФ

"Вот тогда возникло какое-то окно возможностей, мы стали не каким-то посредником, а стали площадкой для этих мирных переговоров. Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают и с одной, и с другой стороны, как меня информируют, по меньшей мере еженедельно. Но там нет этой войны, которая была под Дебальцево и в Донецком аэропорту, помните эту мясорубку? Вот тогда к нам отнеслись по-человечески и сказали: да, Беларусь - это то место, куда надо ехать и искать мир", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отношения Беларуси и России

Глава РБ Александр Лукашенко в августе прошлого года на фоне событий, связанных с политическим кризисом в Беларуси на фоне непризнанных выборов президента 9 августа обвинял лидеров государств Запада и лично президента Украины Владимира Зеленского в том, что они якобы финансируют беспорядки в республике. После этого отношения двух государств заметно испортились.

Украина собирается ввести санкции против режима Лукашенко. Кабмин одобрил ограничения в отношении Беларуси. Решение будет принято на уровне СНБО и вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент Владимир Зеленский.

В санкционном списке – 52 человека, среди них руководители силовых структур, а также белорусские политики и чиновники, включая сына главы республики Виктора Лукашенко. Самого Александра Лукашенко в перечне лиц, деятельность которых попадает под ограничения, нет.