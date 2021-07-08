Ударная бригада Лукашенко и его сын: кто попал в список санкций Украины против Беларуси

Александра Лукашенко в санкционном списке не оказалось / Reuters

Правительство Украины представило список белорусских граждан, в отношении которых должны будут введены санкции. В списке – сын Александра Лукашенко, руководители силовых структур, а также другие чиновники и политики. Впрочем, самого главы республики в данном перечне нет.

В распоряжении Кабмина указано, что под санкциями Киева должны оказаться глава Следственного комитета Беларуси, министр внутренних дел, руководители милиции, глава Центризбиркома, члены ЦИК, глава администрации белорусского президента, председатель КГБ, пресс-секретарь президента Беларуси, командир спецназа Альфа, глава Конституционного суда и другие лица.

В список попали 52 человека, среди них и сын белорусского главы государства Виктор Лукашенко. В приложении к документу отмечается, что помощник президента РБ по вопросам нацбезопасности, член Совбеза Беларуси Лукашенко подпадает под санкции украинского государства.Читайте также"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко

Вышеуказанным лицам запретят въезд на территорию Украины, а их активы будут заморожены. Примечательно, что самого Александра Лукашенко в данном списке нет.

Кабмин передаст список на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Если документ получит поддержку в СНБО, его подпишет президент Владимир Зеленский.

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Санкции Украины против Беларуси

Кабинет министров Украины в четверг, 7 июля, одобрил планы по введению санкций против Беларуси. Говорилось о создании списка лиц, которые причастны к подтасовке результатов президентских выборов 9 августа прошлого года и подозреваются в нарушении прав человека.

Указывалось, что ограничения, предусматривающие запрет на въезд в Украину и заморозку активов, должны будут введены на 3 года.

Окончательное решение по введению санкций против Беларуси будет принято на заседании СНБО под руководством президента Украины Владимира Зеленского.