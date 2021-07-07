Украина наносит санкционный удар по Беларуси: решение по вотчине Лукашенко утвердят у Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Правительство Украины одобрило введение официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. В течение 30 дней санкционный список отдадут на рассмотрение и окончательное утверждение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом стало известно в ходе заседания Кабмина, которое проходит в среду, 7 июля.

Проект постановления о санкциях против Минска был одобрен без обсуждения. По этой причине подробностей решения нет. Соответствующие материалы на сайте украинского правительства также пока не опубликованы.

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