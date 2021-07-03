УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало

3 июля 2021, 13:46
Прослушать новость
Остановить

Минск не перекрывал границу с Украиной, заявили в Госпогранслужбе.

Лукашенко
Люди пересекают границы Украины и Беларуси, несмотря на заявление Лукашенко / Reuters

На пограничных пунктах границы Украины и Беларуси не наблюдается каких-либо существенных изменений в пропускных операциях. Белорусы предупредили об усилении охраны границ, однако это обычная практика в ходе празднования различных дат. За прошедшие 24 часа показатели пересечения границ выросли, что связано с выходными. Никаких признаков, связанных с перекрытием линии пересечения, выявлено не было. Об этом заявили в Государственной пограничной службе.

Как сообщили в ведомстве в субботу, 3 июля, накануне вечером Житомирский и Черниговский пограничные отряды получили информацию, согласно которой белорусы усиливают охрану границы с 20:00 2 июля. Такие меры связаны с празднованием в Беларуси Дня Республики.

"Стоит отметить, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - рассказали в ГПС.

Кроме того, пограничники уточнили, что за прошедшие сутки из Украины в Беларусь отправились около 2 тысяч человек, в обратном направлении границу пересекли более 1700 человек. Примечательно, показатели оказались выше, чем среднесуточные за последние 30 дней. Это может быть связано с выходными.Читайте также"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко

Таким образом, никаких признаков того, что Беларусь закрыла границы с Украиной, на данный момент не наблюдается.

Реклама

"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях нет никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, в пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко объявил о том, что Беларусь закрывает границы с Украиной. Причиной тому является якобы контрабанда оружия с украинской на белорусскую территорию.

Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения серьезно испортились после того, как в августе прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд громких обвинений в адрес Украины, которые включали якобы финансирование Киевом оппозиции в республике.

Официальный Киев назвал такие заявления необоснованными и объявил о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Украина с 5 ноября 2020 года, когда официально закончилась предыдущая президентская каденция Александра Лукашенко, не признает его законным главой белорусского государства. В Киеве и на Западе считают, что выборы президента Беларуси 9 августа являются несостоявшимися.

26 мая 2021 года Украина после инцидента с самолетом Ryanair в Минске разорвала авиасообщение с Беларусью.

В Слуге народа напомнили, что Украина осуждает события, связанные с политическим кризисом в республике Беларусь и предупредили Минск о применении серьезных санкций в случае запуска белорусскими властями авиаперелетов в оккупированный Крым.

ГПСУ Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Как Германия призналась, что она военный союзник РоссииКак Германия призналась, что она военный союзник России "Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот"Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Какое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертовКакое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертов

Последние новости

13:46

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало

12:49

15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

12:43

Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer Видео

12:36

В селе на Львовщине молния убила ребенка Видео

12:03

Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Видео

Реклама
11:58

Лидер сборной Украины Малиновский дал интервью на украинском и вызвал восторг в Сети

11:48

Франция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу Видео

11:21

Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном Видео

10:56

Укрзализныця снова угодила в скандал: нардеп пожаловался на грязное и дырявое белье в люкс-вагоне

10:24

Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов Видео

10:12

"Родителям будет чему поучиться": Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с "отцами футбола"

09:25

Жара до +34 и грозы: синоптик уточнил погоду в Украине на сегодня Видео

09:25

Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать Видео

09:06

Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви Видео

08:29

Вывезут, скупят и отгребут, или Сказки любителей шоколада по поводу земельной реформы мнение

08:12

В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer Видео

07:45

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

07:36

Путин поплакался в жилетку Макрона из-за Украины Видео

07:10

"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко Видео

07:01

"Как горячо": Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике

Реклама
06:30

Почему Путин не торопится встречаться с Зеленским мнение

06:02

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и выборы на Донбассе: в России раскрыли планы Путина по Украине Видео

05:02

Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

04:22

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

03:50

"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

03:02

Каким способом можно одолеть сильные головные боли - ответ экспертов Видео

02:16

Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

02:06

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

01:37

Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

00:51

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Видео

00:32

В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

00:11

Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день

00:09

Врачи рассказали, какие средства категорически нельзя использовать при укусах насекомых Видео

02 июля, пятница
23:47

В Украину идет резкое и очень опасное похолодание Видео

23:15

Симптомы рака: профессор предупреждает о двух самых серьезных симптомах, указывающих на ваш риск Видео

22:59

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

22:40

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны Видео

22:39

Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Видео

Реклама
22:35

Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

22:06

Мангал: ученые рассказали, какие смертельные риски у приготовленной там еды Видео

21:00

Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

20:59

За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

20:58

"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

20:57

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы Видео

20:37

Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком Видео

20:34

Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат Видео

20:07

Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина Видео

19:58

Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять