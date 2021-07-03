Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало

Люди пересекают границы Украины и Беларуси, несмотря на заявление Лукашенко / Reuters

На пограничных пунктах границы Украины и Беларуси не наблюдается каких-либо существенных изменений в пропускных операциях. Белорусы предупредили об усилении охраны границ, однако это обычная практика в ходе празднования различных дат. За прошедшие 24 часа показатели пересечения границ выросли, что связано с выходными. Никаких признаков, связанных с перекрытием линии пересечения, выявлено не было. Об этом заявили в Государственной пограничной службе.

Как сообщили в ведомстве в субботу, 3 июля, накануне вечером Житомирский и Черниговский пограничные отряды получили информацию, согласно которой белорусы усиливают охрану границы с 20:00 2 июля. Такие меры связаны с празднованием в Беларуси Дня Республики.

"Стоит отметить, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - рассказали в ГПС.

Кроме того, пограничники уточнили, что за прошедшие сутки из Украины в Беларусь отправились около 2 тысяч человек, в обратном направлении границу пересекли более 1700 человек. Примечательно, показатели оказались выше, чем среднесуточные за последние 30 дней. Это может быть связано с выходными.Читайте также"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко

Таким образом, никаких признаков того, что Беларусь закрыла границы с Украиной, на данный момент не наблюдается.

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"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях нет никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, в пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко объявил о том, что Беларусь закрывает границы с Украиной. Причиной тому является якобы контрабанда оружия с украинской на белорусскую территорию.

Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения серьезно испортились после того, как в августе прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд громких обвинений в адрес Украины, которые включали якобы финансирование Киевом оппозиции в республике.

Официальный Киев назвал такие заявления необоснованными и объявил о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Украина с 5 ноября 2020 года, когда официально закончилась предыдущая президентская каденция Александра Лукашенко, не признает его законным главой белорусского государства. В Киеве и на Западе считают, что выборы президента Беларуси 9 августа являются несостоявшимися.

26 мая 2021 года Украина после инцидента с самолетом Ryanair в Минске разорвала авиасообщение с Беларусью.

В Слуге народа напомнили, что Украина осуждает события, связанные с политическим кризисом в республике Беларусь и предупредили Минск о применении серьезных санкций в случае запуска белорусскими властями авиаперелетов в оккупированный Крым.