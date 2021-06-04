В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом

Если Лукашенко запустит авиарейсы в Крым через Россию, Украина ударит жесткими санкциями по Минску – нардеп / Reuters

Верховная Рада негативно отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и поддерживает решение Кабмина остановить авиасообщение с Беларусью. Украина примет жесткие санкции в отношении РБ в том случае, если Минск запустит авиаперелеты в Крым. Такой шаг будет означать, что белорусское государство фактически признало оккупированный полуостров территорией России. Об этом заявила парламентарий от фракции Слуга народа Марина Бардина.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что заявление Рады об инциденте с авиалайнером компании Ryanair в Минске отражает взвешенную позицию Киева. Украинское государство в целом осуждает события, которые происходят в Беларуси. Речь идет о непризнании выборов, избиении протестующих и других прецедентах. Не исключено, что Киев запустит определенные ограничения в отношении белорусской республики.

"Для парламента это — часть нашей дипломатической парламентской работы, это те полномочия, которые имеет законодательный орган. Однако в своем заявлении мы абсолютно приветствуем решение правительства о прекращении авиаперелетов. Это в первую очередь какое-то действие. Если вопрос касается санкций, то мы будем наблюдать и в дальнейшем за ситуацией в Беларуси и в соответствии с тем, как она будет меняться, будем принимать соответствующие решения", - сказала Бардина.

Также она добавила, что если Лукашенко откроет авиасообщение с Крымом, то Украина введет серьезные санкции против Беларуси. Подобное решение будет означать признание Минском оккупированной АР Крым территорией РФ. Для Киева важно, чтобы с полуостровом не было восстановлено сообщение.Читайте такжеГордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада

"Если такое намерение станет реальностью, то Украина будет принимать жесткие санкции на любые сообщения с Крымом. Мы все знаем ситуацию с временной оккупацией, и это будет свидетельствовать о признании любой страной ситуации де-факто. Поэтому нам важно предотвратить любое восстановление сообщения с Крымом", - подчеркнула Марина Бардина.

Напомним, 1 июня глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что он задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о том, как компании Белавиа можно организовать авиаперелеты в Крым.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Самолет компании Ryanair 23 мая направлялся по маршруту Афины-Вильнюс и был вынужден совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусской стороны. В Минске утверждали, что на борту авиалайнера якобы находится бомба. Однако при осмотре салона взрывных устройств обнаружено не было.

На борту авиалайнера находился оппозиционный белорусский журналист, основатель основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали силовики после посадки самолета в столице Беларуси.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил Беларусь в распространении неправдивой информации о переговорах диспетчера и пилота. Он утверждает, что диспетчер отказался соединить пилота с авиакомпанией, после чего не было каких-либо других вариантов, кроме посадки лайнера в Минске.