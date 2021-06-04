УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом

4 июня 2021, 06:29
Прослушать новость
Остановить

Украина может ввести санкции против Беларуси в зависимости от дальнейшего развития ситуации, сказала Марина Бардина.

Лукашенко
Если Лукашенко запустит авиарейсы в Крым через Россию, Украина ударит жесткими санкциями по Минску – нардеп / Reuters

Верховная Рада негативно отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске и поддерживает решение Кабмина остановить авиасообщение с Беларусью. Украина примет жесткие санкции в отношении РБ в том случае, если Минск запустит авиаперелеты в Крым. Такой шаг будет означать, что белорусское государство фактически признало оккупированный полуостров территорией России. Об этом заявила парламентарий от фракции Слуга народа Марина Бардина.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что заявление Рады об инциденте с авиалайнером компании Ryanair в Минске отражает взвешенную позицию Киева. Украинское государство в целом осуждает события, которые происходят в Беларуси. Речь идет о непризнании выборов, избиении протестующих и других прецедентах. Не исключено, что Киев запустит определенные ограничения в отношении белорусской республики.

"Для парламента это — часть нашей дипломатической парламентской работы, это те полномочия, которые имеет законодательный орган. Однако в своем заявлении мы абсолютно приветствуем решение правительства о прекращении авиаперелетов. Это в первую очередь какое-то действие. Если вопрос касается санкций, то мы будем наблюдать и в дальнейшем за ситуацией в Беларуси и в соответствии с тем, как она будет меняться, будем принимать соответствующие решения", - сказала Бардина.

Также она добавила, что если Лукашенко откроет авиасообщение с Крымом, то Украина введет серьезные санкции против Беларуси. Подобное решение будет означать признание Минском оккупированной АР Крым территорией РФ. Для Киева важно, чтобы с полуостровом не было восстановлено сообщение.Читайте такжеГордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада

"Если такое намерение станет реальностью, то Украина будет принимать жесткие санкции на любые сообщения с Крымом. Мы все знаем ситуацию с временной оккупацией, и это будет свидетельствовать о признании любой страной ситуации де-факто. Поэтому нам важно предотвратить любое восстановление сообщения с Крымом", - подчеркнула Марина Бардина.

Напомним, 1 июня глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что он задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос о том, как компании Белавиа можно организовать авиаперелеты в Крым.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Самолет компании Ryanair 23 мая направлялся по маршруту Афины-Вильнюс и был вынужден совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусской стороны. В Минске утверждали, что на борту авиалайнера якобы находится бомба. Однако при осмотре салона взрывных устройств обнаружено не было.

На борту авиалайнера находился оппозиционный белорусский журналист, основатель основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали силовики после посадки самолета в столице Беларуси.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил Беларусь в распространении неправдивой информации о переговорах диспетчера и пилота. Он утверждает, что диспетчер отказался соединить пилота с авиакомпанией, после чего не было каких-либо других вариантов, кроме посадки лайнера в Минске.

Верховная Рада Слуга народа новости Украины новости Крыма Марина Бардина новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поздравления с первым днем лета – открытки текстыПоздравления с первым днем лета – открытки тексты Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочностьГороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность "Я готов к переменам": Руслан Сеничкин сменил профессию"Я готов к переменам": Руслан Сеничкин сменил профессию В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди ДиВ моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1

Последние новости

06:40

"Лайт-версия": анализ законопроекта о "реестровых олигархах"

06:34

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

06:29

В Слуге народа ответили Беларуси по Крыму и пригрозили Минску ударом Видео

06:05

Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

06:01

Кравчук сделал заявление о Донбассе и призвал решить вопрос с ОПЗЖ Видео

Реклама
05:31

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт Видео

05:03

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

04:23

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

03:51

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

03:08

Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

02:14

Синяки и следы удушения: родители Протасевича объяснили, что не так с "признанием" Видео

01:50

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

00:51

Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы Видео

00:35

Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью Видео

00:34

Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

00:04

Гороскоп на сегодня 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

03 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, какая мука самая полезная Видео

23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения Видео

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

Реклама
22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

20:35

Twitter запустил Twitter Blue – платную подписку на особые функции соцсети Фото

20:27

В Украине открылись новые центры вакцинации: где и когда можно сделать укол

20:26

Бил кулаками по голове и вскоре задушил 11-месячного сына: отцу-убийце вынесли жесткий приговор Видео

19:58

"О Боже, я женюсь на нем": Рикки Мартин поведал о первой встрече со своим мужем

19:57

Украинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко" мнение

19:44

5 вещей, которые нельзя хранить в доме Видео

19:31

"Они уже близко": игроки в Fortnite стали жертвами НЛО Видео

19:26

Тюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроекта Видео

19:21

Зарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы Видео

19:09

Гибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сына Видео

18:43

Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки Видео

Реклама
18:40

Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

18:36

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония Видео

18:27

Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19 Видео

18:17

В Одессе пациентку засосало в аппарат МРТ прямо с инвалидной коляской Фото Видео

18:10

Epic Games Store начал раздавать градостроительный симулятор выживания Frostpunk Видео

17:47

Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с сыном Потапа и его бывшей Видео

17:36

После коронавируса человечеству грозит опасная болезнь - ученые Видео

17:29

"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2 Видео

17:10

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

17:02

Зеленский анонсировал тысячу объектов "Большой стройки"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять