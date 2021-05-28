"Угон" самолета в Минске: в Ryanair выдвинули резкое обвинение Беларуси

Посадка рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске была незаконной - глава компании / Reuters

Официальный Минск предоставил ложную информацию, связанную с переговорами диспетчера и пилота авиалайнера Ryanair. Самолет был переадресован на посадку в минский аэропорт после того, как белорусская диспетчерская служба, заявив об угрозе взрыва, отклонила его просьбу связаться с авиакомпанией. В результате этого у пилота не было другого выбора, кроме как посадить самолет в столице Беларуси. Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири.

Как сообщает Reuters, белорусская сторона предоставила "неточные и недостоверные" сведения о переговорах диспетчеров с пилотами рейса Ryanair. Речь идет о том, что после того, как пилоту сообщили о возможном наличии бомбы на борту авиалайнера, он сделал запрос на связь с авиакомпанией. Однако авиадиспетчерская служба отклонила такую просьбу, вследствие чего ему пришлось в экстренном порядке посадить самолет в Минске.

По словам О'Лири, обнародованные Минском переговоры диспетчера и пилота являются "ложными и неточными", в то время как гражданский авиалайнер был незаконно отправлен на посадку под недостоверным предлогом.Читайте такжеЛукашенко впервые прокомментировал "угон" Ryanair: я действовал законно

"Командующему пилотом не оставалось ничего другого, кроме как уйти в Минск, когда Минское УВД уведомило его о реальной угрозе взрыва самолета, однако УВД Минска отказалось связаться с Ryanair, ложно заявив, что Ryanair Ops не ответила на телефонные звонки", - подчеркнул глава компании Ryanair Майкл О'Лири.

Инцидент с рейсом Ryanair в Минске