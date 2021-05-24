В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич

Роман Протасевич в больнице / Reuters

Оппозиционер Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета RyanAir, якобы находится в больнице.

По словам мамы Протасевича, ее сын якобы находится в минской больнице.

Она также отметила, что состояние здоровья активиста – критическое.

Сообщается, что задержанного основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA якобы нашли в больнице и у него проблемы с сердцем.

"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сына нашли в одной из минских больниц. Состояние его критическое. Об этом женщине сообщили неравнодушные", - говорится в сообщении.

Позднее пресс-служба МВД Беларуси сделала заявление. Как сообщается, Роман Протасевич находится в одном из СИЗО в Минске. Силовики заявили, что оппозиционер не жаловался на проблемы со здоровьем.

В ведомстве подчеркнули, что Протасевич не находится в больнице. Ранее об этом заявляла его мама, ссылаясь на людей из медицинской сферы.

"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", — подытожили в пресс-службе.

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Кроме того, государственные белорусские СМИ распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.

Задержание Романа Протасевича - о чем ранее сообщал Главред:

Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".

В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.

В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси: