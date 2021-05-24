В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич

Как рассказала мама оппозиционера, у него после задержания якобы проблемы с сердцем.
Оппозиционер Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета RyanAir, якобы находится в больнице.
По словам мамы Протасевича, ее сын якобы находится в минской больнице.
Она также отметила, что состояние здоровья активиста – критическое.
Сообщается, что задержанного основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA якобы нашли в больнице и у него проблемы с сердцем.
"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сына нашли в одной из минских больниц. Состояние его критическое. Об этом женщине сообщили неравнодушные", - говорится в сообщении.
Позднее пресс-служба МВД Беларуси сделала заявление. Как сообщается, Роман Протасевич находится в одном из СИЗО в Минске. Силовики заявили, что оппозиционер не жаловался на проблемы со здоровьем.
В ведомстве подчеркнули, что Протасевич не находится в больнице. Ранее об этом заявляла его мама, ссылаясь на людей из медицинской сферы.
"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", — подытожили в пресс-службе.
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Кроме того, государственные белорусские СМИ распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.
Задержание Романа Протасевича - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.