Лукашенко обрушился на Украину с критикой и заявил о полетах в Крым через Россию

По словам Лукашенко, Украина сама устроила "эту комбинацию на уровне провокации" и с него "взятки гладки".
Белорусская авиакомпания Белавиа может начать полеты в оккупированный Крым через Российскую Федерацию.
По словам Александра Лукашенко, из-за закрытия украинского авиапространства для Беларуси остается вариант полета в оккупированный полуостров только через Россию, и потому Беларусь и Россия прорабатывает вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.
"Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию, поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", — заявил Лукашенко.
Он добавил, что вопрос того, как попасть авиакомпании в Крым он задал Путину, чтобы тот подумал над этим вопросом.
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"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. … Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — подытожил Лукашенко.
Отметим, как сообщают иностранные СМИ, ЕС может к пятнице официально запретить авиакомпании Белоруссии летать над странами Европы и совершать в них посадку.
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Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во вторник, 24 мая, состоится заседание Кабмина, на котором правительство официально будет рассматривать вопрос закрытия авиасообщение между Украиной и Беларусью.
- Решение официального Киева связано с событиями в Минске, которые произошли 23 мая. Власти Беларуси остановили в Минске самолет рейса Ryanair под предлогом взрывного устройства на борту. На авиалайнере летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали силовики.