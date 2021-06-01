Лукашенко обрушился на Украину с критикой и заявил о полетах в Крым через Россию

Лукашенко заявил о полетах в Крым / Reuters

Белорусская авиакомпания Белавиа может начать полеты в оккупированный Крым через Российскую Федерацию.

По словам Александра Лукашенко, из-за закрытия украинского авиапространства для Беларуси остается вариант полета в оккупированный полуостров только через Россию, и потому Беларусь и Россия прорабатывает вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.

"Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию, поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что вопрос того, как попасть авиакомпании в Крым он задал Путину, чтобы тот подумал над этим вопросом.

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"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. … Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", — подытожил Лукашенко.

Отметим, как сообщают иностранные СМИ, ЕС может к пятнице официально запретить авиакомпании Белоруссии летать над странами Европы и совершать в них посадку.

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