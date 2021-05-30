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В Беларуси объяснили отказ авиакомпании Белавиа отправлять самолеты в Крым

30 мая 2021, 17:31
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Компании Белавиа коммерчески не выгодно отправлять свои самолеты в оккупированный Крым.

Белавиа, самолет
Самолетов Белавиа не будет в Крыму, пока Минск не примет решения по полуострову / casino.by

Белорусская государственная компания Белавиа не будет отправлять свои авиалайнеры в оккупированный Крым до тех пор, пока Минск не примет политическое решение о признании полуострова территорией России. При этом существуют сомнения, что подобный шаг может быть выгоден белорусам. Об этом заявил гендиректор Белавиа Игорь Чергинец.

В интервью российскому YouTube-каналу Соловьев Live он сказал о том, что до тех пор, пока на государственном уровне в Беларуси не примут решения по Крыму, самолетов компании Белавиа на полуострове не будет.

Кроме того, Белавиа может быть не выгодно с точки зрения прибыли отправлять самолеты в направлении полуострова. До оккупации авиалайнеры летали в Крым только периодически.

"Будет политическое решение – будем смотреть. Здесь есть еще коммерческие вопросы. Если посмотреть на историю полетов "Белавиа" в Крым – в то время это украинский Крым – мы выполняли полеты с перерывами: то летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли – мы не летаем. Снизили – летаем", - подчеркнул Чергинец.Читайте такжеУ Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым

Напомним, ранее глава Беларуси Александр Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что Евросоюз "замочил на всю катушку" авиакомпанию Белавиа, которая не имеет отношения к инциденту с самолетом Ryanair в Минске.

В ходе переговоров в Сочи Лукашенко и Путин обсудили вопросы авиасообщения между Беларусью и Россией. Белавиа должна получить дополнительные рейсы не только в Москву, но и в направлении других городов РФ.

Добавим, ЕС из-за ситуации с самолетом Ryanair рекомендовал авиакомпаниям остановить авиаперелеты в воздушном пространстве Беларуси. Украина, Франция, Сингапур, Германия, Австрия, Венгрия, Швеция, Финляндия, Латвия, Кипр, Нидерланды, Польша, Литва, Великобритания, Канада, Эстония, Чехия и Словакия уже отказались от перелетов над белорусской республикой.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

  • Авиалайнер компании Ryanair, который 23 мая направлялся по маршруту Афины-Вильнюс, по требованию Беларуси вынужденно совершил посадку в Минске. Белорусская сторона мотивировала свою рекомендацию тем, что на борту якобы находилась бомба. Однако взрывных устройств в салоне обнаружено не было.
  • На борту авиалайнера находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали силовики после посадки самолета в Минске.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири сказал, что Беларусь предоставила ложную информацию о переговорах диспетчера и пилота. По его словам, диспетчер отказался соединять пилота с авиакомпанией, вследствие чего не было других вариантов, кроме как посадить самолет в Минске.
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