Лукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на Евросоюз

В Беларуси "раскачивают" ситуацию до уровня августа 2020 года - Лукашенко / Reuters

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко возмутился тем фактом, что государственной авиакомпании Белавиа запретили проводить полеты в страны ЕС. Он пожаловался президенту РФ на действия Брюсселя и предупредил об угрозе революции в белорусском государстве.

Как сообщает RT, в ходе встречи Путина и Лукашенко в Сочи в пятницу, 28 мая, белорусский глава государства заявил о том, что компания Белавиа не имеет никакого отношения к посадке самолета Ryanair в Минске. Однако в ЕС приняли решение запретить авиалайнерам государственного авиаперевозчика летать в воздушном пространстве европейских государств.

"Этот случай с самолетами, к которому "Белавиа" не имеет никакого отношения. Там самолетов "Белавиа" не было… замочили на всю катушку. За что наказали трудовой коллектив? Вот их лицо", - сказал Лукашенко, пообещав передать Путину ряд документов о ситуации с самолетом Ryanair.

Также он добавил, что такая ситуация свидетельствует о намерениях дестабилизировать политическую обстановку Беларуси до ситуации августа 2020 года.Читайте такжеНад Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход

"Вы поймете, что там происходит. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, согласно данным на 28 мая, 18 государств остановили перелеты над Беларусью. Среди них Украина, Франция, Сингапур, Германия, Австрия, Венгрия, Швеция, Финляндия, Латвия, Кипр, Нидерланды, Польша, Литва, Великобритания, Канада, Эстония, Чехия и Словакия.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске