У Путина раскрыли детали переговоров с Лукашенко и его сыном

Сын Лукашенко принял участие в неформальных переговорах с Путиным / пресс-служба Кремля

В Сочи состоялись неформальные консультации президента РФ Владимира Путина и главы белорусского государства Александра Лукашенко. Стороны обсудили вопросы организации авиасообщения между странами, инцидент с самолетом Ryanair и задержание российской гражданки Софьи Сапеги. В переговорах принял участие и Николай Лукашенко – сын главы республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе неформальной встречи Путин и Лукашенко обговорили вопросы последующего развития российско-белорусских экономических отношений, борьбу с пандемией, ситуацию с самолетом Ryanair и организации авиасообщения между Россией и Беларусью. Кроме того, президенты обсудили ситуацию с задержанием гражданки РФ Софии Сапеги. Дальнейшие разбирательства по данному делу должен отслеживать российский МИД.

Переговоры Путина и Лукашенко/ пресс-служба Кремля

Читайте такжеЛукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на ЕвросоюзПримечательно, в переговорах Путина и Лукашенко также принял участие младший сын главы Беларуси Николай Лукашенко.

Сын Лукашенко на переговорах с Путиным / пресс-служба Кремля

Сын Лукашенко на переговорах с Путиным / пресс-служба Кремля

Напомним, в субботу, 29 мая, состоялась официальная часть встречи президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко. Стороны достигли договоренности об открытии новых авиарейсов между государствами. Компания Белавиа должна увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города.

Кроме того, Минск до конца июня должен получить второй кредитный транш от Москвы на сумму 500 миллионов долларов.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске