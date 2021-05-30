У Путина раскрыли детали переговоров с Лукашенко и его сыном

Путин и Лукашенко обсудили вопросы авиасообщения России и Беларуси.
В Сочи состоялись неформальные консультации президента РФ Владимира Путина и главы белорусского государства Александра Лукашенко. Стороны обсудили вопросы организации авиасообщения между странами, инцидент с самолетом Ryanair и задержание российской гражданки Софьи Сапеги. В переговорах принял участие и Николай Лукашенко – сын главы республики Беларусь.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе неформальной встречи Путин и Лукашенко обговорили вопросы последующего развития российско-белорусских экономических отношений, борьбу с пандемией, ситуацию с самолетом Ryanair и организации авиасообщения между Россией и Беларусью. Кроме того, президенты обсудили ситуацию с задержанием гражданки РФ Софии Сапеги. Дальнейшие разбирательства по данному делу должен отслеживать российский МИД.
Читайте такжеЛукашенко объявил об угрозе революции в Беларуси и пожаловался Путину на ЕвросоюзПримечательно, в переговорах Путина и Лукашенко также принял участие младший сын главы Беларуси Николай Лукашенко.
Напомним, в субботу, 29 мая, состоялась официальная часть встречи президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко. Стороны достигли договоренности об открытии новых авиарейсов между государствами. Компания Белавиа должна увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города.
Кроме того, Минск до конца июня должен получить второй кредитный транш от Москвы на сумму 500 миллионов долларов.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске
- Самолет компании Ryanair 23 мая следовал рейсом Афины-Вильнюс, однако по настоянию Беларуси вынужден был совершить посадку в Минске из-за сообщения о якобы бомбе на борту. Однако при осмотре салона взрывоопасных предметов обнаружено не было.
- На борту авиалайнера находились основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые были задержаны белорусскими силовиками.
- В Кремле опровергают обвинения в том, что Москва каким-либо образом причастна к ситуации с лайнером Ryanair в Минске. Российские власти намерены продолжать наблюдать за событиями, связанными с данным инцидентом.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири обвинил официальный Минск в распространении ложной информации, связанной с переговорами диспетчера и пилота самолета. По его словам, пилота не соединили с руководством компании, вследствие чего самолет был вынужден приземлиться в белорусской столице.