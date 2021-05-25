У Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ

Россия не согласна с обвинениями в адрес Москвы из-за инцидента с самолетом рейса Ryanair в Минске - Песков / Reuters

Кремль видит в обвинениях в адрес России в причастности к посадке самолета рейса Ryanair в Минске "русофобскую" и "навязчивую" идеи винить российское государство во всех событиях, которые происходят. Однако Москва не соглашается с такими заявлениями и продолжает наблюдать за ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - цитирует его информагентство РИА Новости.

По его словам, Россия не соглашается с такими обвинениями, считает подобные заявление несоответствующими адекватной ситуации, и продолжает следить за происходящим.

"К сожалению, подобные, ну, наверное, с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место. Мы терпеливо наблюдаем. Мы не соглашаемся с этим. Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеУ Путина сделали заявление об "угоне" самолета Ryanair в Минске

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сделал заявление о том, что на Западе изучат возможность введения новых санкций против газопровода СП-2 из-за инцидента с посадкой самолета рейса Ryanair в Минске. При этом в Британии прозвучала инициативе запуска ограничений в отношении трубопровода Ямал-Европа.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске