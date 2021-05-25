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У Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ

25 мая 2021, 13:49
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В Москве считают неадекватными обвинения России в причастности к посадке самолета рейса Ryanair в Минске.

Песков
Россия не согласна с обвинениями в адрес Москвы из-за инцидента с самолетом рейса Ryanair в Минске - Песков / Reuters

Кремль видит в обвинениях в адрес России в причастности к посадке самолета рейса Ryanair в Минске "русофобскую" и "навязчивую" идеи винить российское государство во всех событиях, которые происходят. Однако Москва не соглашается с такими заявлениями и продолжает наблюдать за ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", - цитирует его информагентство РИА Новости.

По его словам, Россия не соглашается с такими обвинениями, считает подобные заявление несоответствующими адекватной ситуации, и продолжает следить за происходящим.

"К сожалению, подобные, ну, наверное, с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место. Мы терпеливо наблюдаем. Мы не соглашаемся с этим. Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеУ Путина сделали заявление об "угоне" самолета Ryanair в Минске

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сделал заявление о том, что на Западе изучат возможность введения новых санкций против газопровода СП-2 из-за инцидента с посадкой самолета рейса Ryanair в Минске. При этом в Британии прозвучала инициативе запуска ограничений в отношении трубопровода Ямал-Европа.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске

  • Самолет компании Ryanair, который следовал в воскресенье, 23 мая, рейсом Афины-Вильнюс, вынужден был совершить экстренную посадку в Минске по требованию белорусских властей, который заявили, что на борту авиалайнера может быть бомба. После того как лайнер остановили, взрывных устройств не обнаружили.
  • Среди пассажиров самолета находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали силовики в Минске.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что главным организатором и выгодополучателем посадки самолета рейса Ryanair в Минске является Россия. По его словам, такой же сценарий Москва готовила против Киева в виде "спецоперации по ЧВК Вагнер" с целью дискредитации украинского государства.

новости России Кремль Дмитрий Песков
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