В Британии предложили ударить по двум трубопроводам РФ, чтобы обрубить финансирование Лукашенко

В Великобритании намерены принять решение по Северному потоку-2.
В Британии рассматривают возможность введения санкций против российского газопровода Северный поток-2 и трубопровода Ямал-Европа, который проходит через территорию Беларуси. Причиной такой инициативы является посадка белорусскими властями самолета рейса Ryanair в Минске.
Как сообщает британское издание The Independent, с такой инициативой выступил глава международного комитета Том Тугендхат на слушаниях в Палате общин. По его словам, в связи с инцидентом в Минске нужно изучить возможность применения мер для остановки Северного потока-2 и трубопровода Ямал, который проходит через территорию Беларуси дает прибыль белорусскому правящему режиму.
"Следует остановить "Северный поток — 2" и энергопровод "Ямал" ("Ямал-Европа"), который проходит через Беларусь, и который дает деньги этому тираническому режиму", - заявил Тугендхат, обращаясь к главе британского МИД Раабу.
Министр иностранных дел, в свою очередь, сказал, что Лондон проведет переговоры с другими странами Запада с целью рассмотрения возможностей для введения санкций против Северного потока-2.Читайте такжеБритания наказала жесткими санкциями Беларусь
"Он (Тугендхат) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты... Мы в срочном порядке обсудим все возможности (введения новых санкций против Белоруссии). Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", - подчеркнул Доминик Рааб.
Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске
- Авиалайнер компании Ryanair, направлявшийся в воскресенье, 23 мая, рейсом Афины-Вильнюс, вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за требования официальных белорусских властей. Сообщалось о заминировании борта, однако после того, как самолет приземлился, взрывных устройств не обнаружили.
- Среди пассажиров рейса находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские силовики.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала инцидент "операцией спецслужб" и заявила, что на территории Беларуси Протасевичу может грозить смертная казнь.
- Евросоюз в связи с резонансной ситуацией потребовал от официального Минска объяснений инцидента.
- Согласно данным СМИ, в ЕС рассмотрят возможность прекращения пассажирского сообщения с Беларусью.
- По сведениям белорусских средств массовой информации, Романа Протасевича обвиняют в причастности к массовым беспорядкам, однако статьи не предполагают смертной казни.