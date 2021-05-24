В Британии предложили ударить по двум трубопроводам РФ, чтобы обрубить финансирование Лукашенко

В Британии предложили остановить российский газопровод Ямал-Европа / Reuters

В Британии рассматривают возможность введения санкций против российского газопровода Северный поток-2 и трубопровода Ямал-Европа, который проходит через территорию Беларуси. Причиной такой инициативы является посадка белорусскими властями самолета рейса Ryanair в Минске.

Как сообщает британское издание The Independent, с такой инициативой выступил глава международного комитета Том Тугендхат на слушаниях в Палате общин. По его словам, в связи с инцидентом в Минске нужно изучить возможность применения мер для остановки Северного потока-2 и трубопровода Ямал, который проходит через территорию Беларуси дает прибыль белорусскому правящему режиму.

"Следует остановить "Северный поток — 2" и энергопровод "Ямал" ("Ямал-Европа"), который проходит через Беларусь, и который дает деньги этому тираническому режиму", - заявил Тугендхат, обращаясь к главе британского МИД Раабу.

Министр иностранных дел, в свою очередь, сказал, что Лондон проведет переговоры с другими странами Запада с целью рассмотрения возможностей для введения санкций против Северного потока-2.Читайте такжеБритания наказала жесткими санкциями Беларусь

"Он (Тугендхат) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты... Мы в срочном порядке обсудим все возможности (введения новых санкций против Белоруссии). Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", - подчеркнул Доминик Рааб.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске