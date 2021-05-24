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У Зеленского назвали Россию организатором "угона" самолета Ryanair в Минске

24 мая 2021, 13:04
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Ситуация в Беларуси - это проявление международного терроризма, никаких компромиссов для Минска теперь быть не должно, считает Михаил Подоляк.

Офис президента
Беларуси может грозить международная изоляция - Офис президента / УНИАН

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это прямое правление международного терроризма. Главным организатором и бенефициаром инцидента является Россия. В подобной ситуации могла оказаться и Украины в ситуации с проведением "спецоперации по ЧВК Вагнер". Против авторов таких действий с авиалайнером следует ввести санкции. Никакого компромиссного варианта в разрешении политического кризиса теперь быть не должно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии Украинской правде он сказал о том, что главный организатор ситуации с посадкой гражданского самолета Ryanair в Минске является Россия. По его словам, аналогичный сценарий россияне готовили и против Украины в виде "спецоперации по ЧВК Вагнер" с целью дискредитации Киева.

"Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты...", - утверждает Подоляк.Читайте такжеПерехват самолета Афины-Вильнюс: восемь стран требуют закрыть небо над Беларусью

Кроме того, он считает, что данный инцидент продемонстрировал максимальную токсичность правящего в Беларуси режима и Александра Лукашенко. Глава РБ стремится "растворить" свое государство в РФ, и никаких компромиссных вариантов для разрешения политического кризиса теперь быть не должно.

"Однако я бы особо отметил и ещё один важнейший аспект этой истории. В результате данной операции сам Лукашенко, и Беларусь в целом, окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ", - добавил Подоляк.

Чиновник жестко раскритиковал инцидент в Минске и заявил, что по данной ситуации должна быть дана жесткая правовая оценка, предусматривающая последствия в виде изоляции такой страны от цивилизованного мира. Оптимальным вариантом являются санкции в отношении организаторов данных действий.Читайте такжеВ Ryanair раскрыли детали экстренной посадки в Минске рейса с основателем Nexta

"Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства, требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

  • Гражданский авиалайнер компании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс в воскресенье, 23 мая, совершил экстренную посадку в Минске после того, как появилось сообщение о заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство найдено не было.
  • Среди пассажиров был белорусский оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали силовики.
  • Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская назвала данный инцидент "операцией спецслужб" и заявила, что на территории белорусского государства Протасевичу может грозить смертная казнь.
  • В Евросоюзе резко отреагировали на резонансную ситуацию и потребовали от официального Минска объяснений.
  • По данным СМИ, Романа Протасевича обвиняют в массовых беспорядках по нескольким статьям. Однако ни одна из них не предусматривает исключительной меры наказания.

новости России Ryanair Михаил Подоляк новости Украины Офис президента новости Беларуси
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