Лукашенко уломал Путина на многомиллионный кредит: о чем договорились в Сочи

Александр Лукашенко проинформировал Владимира Путина о задержании самолета Ryanair.
Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году.
Кроме того, была достигнута договоренность об открытии новых рейсов, сообщает Telegram-канал Пул первого, по итогам переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.
Утверждается, что вопрос о предоставлении второй части кредита "решен окончательно".
В освою очередь, компания Белавиа получит возможность увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города.
Как уточняет РИА Новости, Беларусь получит второй транш кредита РФ в $500 млн до конца июня.
Подчеркивается, что Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, при этом Минск готов предоставить дополнительную информацию.
В свою очередь Путин поднял тему задержанной в Минске россиянки Сапеги, МИД РФ поручено "самым внимательным образом" отслеживать ситуацию.
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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.
Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.