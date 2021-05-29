Лукашенко уломал Путина на многомиллионный кредит: о чем договорились в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году.

Кроме того, была достигнута договоренность об открытии новых рейсов, сообщает Telegram-канал Пул первого, по итогам переговоров Путина и Лукашенко в Сочи.

Утверждается, что вопрос о предоставлении второй части кредита "решен окончательно".

В освою очередь, компания Белавиа получит возможность увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города.

Как уточняет РИА Новости, Беларусь получит второй транш кредита РФ в $500 млн до конца июня.

Подчеркивается, что Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, при этом Минск готов предоставить дополнительную информацию.

В свою очередь Путин поднял тему задержанной в Минске россиянки Сапеги, МИД РФ поручено "самым внимательным образом" отслеживать ситуацию.

/ t.me/pul_1

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: