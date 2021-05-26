Смачная "пощечина" Лукашенко: Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов

Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов / Reuters

Правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны.

Такое решение было принято в среду, 26 мая, сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в Twitter. По его словам, запрет самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство является частью санкций.

"Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр Моравецкий", - написал Мюллер.

Отметим, днем 26 мая польское агентство гражданской авиации не пустило в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании Белавиа. Борту, который следовал в Барселону, пришлось возвращаться в Минск.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Белавиа так и не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. В итоге самолету пришлось кружить в небе, чтобы выработать топливо перед заходом на посадку.

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