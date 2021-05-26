Смачная "пощечина" Лукашенко: Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов

Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
Правительство Польши запретило самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны.
Такое решение было принято в среду, 26 мая, сообщил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в Twitter. По его словам, запрет самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство является частью санкций.
"Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси. Это является частью реализации санкций, о которых в ходе Европейского совета просил премьер-министр Моравецкий", - написал Мюллер.
Отметим, днем 26 мая польское агентство гражданской авиации не пустило в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании Белавиа. Борту, который следовал в Барселону, пришлось возвращаться в Минск.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Белавиа так и не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. В итоге самолету пришлось кружить в небе, чтобы выработать топливо перед заходом на посадку.
Прекращение авиасообщения с Беларусью – о чем сообщалось ранее:
- 25 мая над Беларусью исчезли самолеты - из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход, кроме российских самолетов и суден тех стран, которые еще не приняли решение отказаться осуществлять рейсы в страну.
- Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с республикой Беларусь.
- 25 мая Кабмин официально закрыл авиасообщение Украины с Беларусью. Решение Киева начало действовать с 26 мая.
"Угон" самолета в Минске – о чем важно знать:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.