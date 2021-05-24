Глава Ryanair назвал "угоном" инцидент с самолетом, перенаправленным в Минск

На борту самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ, отметил глава авиакомпании Ryanair.
Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали всё, что в их силах, чтобы безопасно завершить полёт, сообщает Newstalk.
По словам главы авиакомпании, "очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу". Он также считает, что в самолёте были агенты белорусского КГБ.
Отметим, ранее авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.
Текст заявления содержит ложные сведения и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента. В частности, в заявлении компании отсутствуют комментарии по информации о поднятии истребителя, которую признали белорусские власти.
Более того, авиакомпания в своем заявлении "проворонила" то, что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого Беларусь осуществила перехват самолета, и его девушку.
Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:
23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
- Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
- ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
- ст. 293 (организация массовых беспорядков);
- ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
- Ни по одной из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.