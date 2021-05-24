Авиакомпания Ryanair в заявлении о событиях в Минске "проворонила" истребитель и аресты / Nexta Live

Авиакомпания Ryanair сделала первое официальное заявление о вынужденном приземлении в Минске ее самолета рейса Афины-Вильнюс по указанию белорусских властей для ареста представителя белорусской оппозиции.

Текст заявления содержит ложные сведения и не упоминает о ключевых обстоятельствах этого инцидента, пишет Европейская правда. Отмечается, что пресс-служба авиакомпании сделала это заявление спустя 40 минут после приземления в Вильнюсе пассажирского самолета рейса FR4978, то есть на этапе, когда белорусская власть не контролировала ни сам самолет, ни его экипаж и пассажиров.

Ryanair повторила информацию власти Беларуси о том, что диспетчер "сообщил экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание свернуть к ближайшему аэропорту, Минску".

Издание отмечает, что вторая часть этого утверждения является ложью: в момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем в аэропорт назначения, расположенный на юге Вильнюса.

Сейчас в заявлении компании отсутствуют комментарии по информации о поднятии истребителя, которую признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью, как это бывает обычно, хотя эти детали приобрели значительную огласку.

Более того, авиакомпания в своем заявлении "проворонила" то, что в Минске с рейса сняли представителя белорусской оппозиции, активиста и блогера Романа Протасевича, ради ареста которого Беларусь осуществила перехват самолета, и его девушку.

Также, как известно, в Минске остались и не стали продолжать путешествие 4 гражданина России, исчезновение которых перевозчик также "не заметил".

"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно 7 часов, проведенных на земле", - говорится в заявлении компании.

Добавим, что в комментариях под твитом авиакомпании по этому поводу упрекают ее за отсутствие упоминаний о задержании ее пассажиров.

Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее: