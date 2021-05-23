"Вы убили собственного пассажира": Ryanair в соцсетях засыпали гневными комментариями

RYANAIR влип в скандал / 1zoom.ru

После громкого задержания в Минске экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в соцсетях люди призывают к бойкоту компании Ryanair.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку своего борта в Минске, на котором находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Об опасности на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси. Именно они дали указание посадить самолет в Минске.

Для того чтобы задержать Протасевича, специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.

Тем временем, на страницах Ryanair в соцсетях компанию обвиняют в "пособничестве диктатору".

"Объяснение инцидента в Минске является абсолютно неприемлемым. Вы позволили диктатуре арестовать невинного человека, который, вероятно, будет приговорен к смертной казни, и вы об этом знали (он предупреждал об этом). Также вы рисковали жизнями всех пассажиров, поскольку приземлили самолет в далеком аэропорту, который был гораздо дальше от Вильнюса. Сейчас все мировые лидеры делают правдивые заявления, но вы предпочитаете врать", — пишут возмущенные пользователи.

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"Никогда больше не буду пользоваться вашими рейсами. Позор вам. Свободу Беларуси", – пишет пользователь anz0rchik.

"Как ваш самолет с Романом попал к Лукашенко? Вы убили своего пассажира! Вы понимаете?" – отмечает maria_fromhere.

"Как ваша компания допустила угон самолета?" – спрашивает chi_chi_ph.

"Вы поддерживаете геноцид в центре Европы?" – возмущается rakipovich.

"Как вы могли помочь Лукашенко схватить Романа, чтобы пытать, а потом убить", - пишут в Сети.

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Позже авиакомпании Ryanair прокомментировала экстренную посадку своего самолета в Минске, на котором находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Отмечается, что об опасности на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси. Именно они дали указание посадить самолет в Минске.

"Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через 2 часа власти разрешили самолету вылететь в Вильнюс вместе с пассажирами и экипажем", — говорится в сообщении.

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