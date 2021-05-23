"Вы убили собственного пассажира": Ryanair в соцсетях засыпали гневными комментариями

На страницах Ryanair в соцсетях компанию обвиняют в "пособничестве диктатору".
После громкого задержания в Минске экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в соцсетях люди призывают к бойкоту компании Ryanair.
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку своего борта в Минске, на котором находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.
Об опасности на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси. Именно они дали указание посадить самолет в Минске.
Для того чтобы задержать Протасевича, специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс.
Тем временем, на страницах Ryanair в соцсетях компанию обвиняют в "пособничестве диктатору".
"Объяснение инцидента в Минске является абсолютно неприемлемым. Вы позволили диктатуре арестовать невинного человека, который, вероятно, будет приговорен к смертной казни, и вы об этом знали (он предупреждал об этом). Также вы рисковали жизнями всех пассажиров, поскольку приземлили самолет в далеком аэропорту, который был гораздо дальше от Вильнюса. Сейчас все мировые лидеры делают правдивые заявления, но вы предпочитаете врать", — пишут возмущенные пользователи.
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"Никогда больше не буду пользоваться вашими рейсами. Позор вам. Свободу Беларуси", – пишет пользователь anz0rchik.
"Как ваш самолет с Романом попал к Лукашенко? Вы убили своего пассажира! Вы понимаете?" – отмечает maria_fromhere.
"Как ваша компания допустила угон самолета?" – спрашивает chi_chi_ph.
"Вы поддерживаете геноцид в центре Европы?" – возмущается rakipovich.
"Как вы могли помочь Лукашенко схватить Романа, чтобы пытать, а потом убить", - пишут в Сети.
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Позже авиакомпании Ryanair прокомментировала экстренную посадку своего самолета в Минске, на котором находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич.
Отмечается, что об опасности на борту рейса Ryanair Афины-Вильнюс экипажу сообщили диспетчеры из Беларуси. Именно они дали указание посадить самолет в Минске.
"Самолет благополучно приземлился, пассажиров высадили, а местные службы проверили самолет. Ничего не было обнаружено, и примерно через 2 часа власти разрешили самолету вылететь в Вильнюс вместе с пассажирами и экипажем", — говорится в сообщении.
Задержание Романа Протасевича - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
- Роман Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
- Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.