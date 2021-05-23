В Ryanair раскрыли детали экстренной посадки в Минске рейса с основателем Nexta

В Ryanair рассказали подробности экстренной посадки в Минске / 1zoom.ru

В авиакомпании Ryanair рассказали подробности экстренной посадки в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Диспетчеры Беларуси уведомили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, о потенциальной угрозе безопасности на борту, экипаж получил указание совершить посадку в аэропорту Минска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

После того, как лайнер приземлился, пассажиров высадили, была проведена проверка безопасности.

"Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем. Минский аэропорт сообщил Ryanair, что самолет должен вылететь в 17:00 по британскому времени", — рассказали в компании.

Лайнер Ryanair пробыл в столице Беларуси около пяти часов.

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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.

Задержание Романа Протасевича: