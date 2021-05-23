В Ryanair раскрыли детали экстренной посадки в Минске рейса с основателем Nexta

Лайнер авиакомпании Ryanair пробыл в столице Беларуси около пяти часов.
В авиакомпании Ryanair рассказали подробности экстренной посадки в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
Диспетчеры Беларуси уведомили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, о потенциальной угрозе безопасности на борту, экипаж получил указание совершить посадку в аэропорту Минска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
После того, как лайнер приземлился, пассажиров высадили, была проведена проверка безопасности.
"Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем. Минский аэропорт сообщил Ryanair, что самолет должен вылететь в 17:00 по британскому времени", — рассказали в компании.
Лайнер Ryanair пробыл в столице Беларуси около пяти часов.
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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
ст. 293 (организация массовых беспорядков);
ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.