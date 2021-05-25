Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью: названа дата

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая / УНИАН

Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair на внеочередном заседании правительства.

"С 00 часов 00 минут 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуре, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Кроме этого правительство поручило погранслужбе прекратить оформление пассажиров, которые следуют из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - пояснил Шмыгаль.

Отметим, накануне в Киеве приняли решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью. Как заявил заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, все рейсы будут летать в обход воздушного пространства белорусского государства. Данные меры связаны с высоким уровнем опасности и дерзкими действиями официального Минска. Решение будет проработано на уровне правительства.

Он отметил, что Киев вынужден был принять такое решение в связи высоким уровнем угроз у границ украинского государства в связи с деятельностью официального Минска.

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