У Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью

Задержание Протасевича в Минске - это наглый вызов демократическом обществу, - Данилов / УНИАН

В Киеве приняли решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью. Все рейсы будут летать в обход воздушного пространства белорусского государства. Данные меры связаны с высоким уровнем опасности и дерзкими действиями официального Минска. Решение будет проработано на уровне правительства. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В комментарии Интерфакс-Украина он сказал о том, что Киев вынужден был принять такое решение в связи высоким уровнем угроз у границ украинского государства в связи с деятельностью официального Минска.

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - объяснил Данилов.Читайте такжеСМИ узнали о планах нового удара Евросоюза по Беларуси

Также чиновник добавил, что задержание Романа Протасевича в Минске стало открытым вызовом демократическому миру и презрением нормами международного законодательства.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами", - подчеркнул Алексей Данилов.

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью