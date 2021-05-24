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У Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью

24 мая 2021, 22:29
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Украина приняла такое решение, учитывая уровень опасности и наглости действий официального Минска, сказал Алексей Данилов.

Данилов
Задержание Протасевича в Минске - это наглый вызов демократическом обществу, - Данилов / УНИАН

В Киеве приняли решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью. Все рейсы будут летать в обход воздушного пространства белорусского государства. Данные меры связаны с высоким уровнем опасности и дерзкими действиями официального Минска. Решение будет проработано на уровне правительства. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В комментарии Интерфакс-Украина он сказал о том, что Киев вынужден был принять такое решение в связи высоким уровнем угроз у границ украинского государства в связи с деятельностью официального Минска.

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - объяснил Данилов.Читайте такжеСМИ узнали о планах нового удара Евросоюза по Беларуси

Также чиновник добавил, что задержание Романа Протасевича в Минске стало открытым вызовом демократическому миру и презрением нормами международного законодательства.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами", - подчеркнул Алексей Данилов.

Прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью

  • Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во вторник, 24 мая, состоится заседание Кабмина, на котором правительство официально будет рассматривать вопрос закрытия авиасообщение между Украиной и Беларусью.
  • Решение официального Киева связано с событиями в Минске, которые произошли 23 мая. Власти Беларуси остановили в Минске самолет рейса Ryanair под предлогом взрывного устройства на борту. На авиалайнере летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого задержали силовики.
СНБО Роман Протасевич новости Украины Алексей Данилов новости Беларуси
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