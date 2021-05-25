Над Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход

Из-за угона самолета Ryanair теперь над Беларусью почти никто не летает / Reuters

После того, как авиаперевозчиков Европейского Союза призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси, над ней практически пропали самолеты.

В этом можно убедиться с помощью сервиса Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов по всему миру. Теперь над Беларусью пролетают в основном российские самолеты и судна тех стран, которые еще не приняли решение отказаться осуществлять рейсы в страну. В частности, были замечены самолеты Китая, Южной Кореи, Турции и России.

Кроме того, саммит Евросоюза принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Это последовало в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Полеты в обход Беларуси

Еще не дожидаясь официальных запретов, некоторые авиакомпании направили свои рейсы в обход Беларуси. Так, еще вчера утром как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic (Рига-Одесса и Рига-Тбилиси) были выполнены без захода в воздушное пространство над Беларусью. Позднее латвийская авиакомпания сообщила, что решила не летать над территорией Беларуси. Об этом заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

Кроме этого, в обход Беларуси вчера летали самолеты венгерской Wizz Air, литовской KlasJet и австрийской Austrian Airlines.

Позднее самолет British Airways, направлявшийся из Лондона в Исламабад, также пролетел в обход Беларуси — ранее такую рекомендацию британским авиакомпаниям дал глава МИД страны.

Над Беларусью исчезли самолеты / скриншот

Вечером о решении приостановить полеты в воздушном пространстве Беларуси сообщили немецкая Lufthansa и нидерландская KLM.

Польская авиакомпания LOT также сообщила, что может остановить полеты над Беларусью. Об этом удалось узнать журналистам RMF FM. По их информации, решение по этому вопросу может быть принято сегодня.

В Киеве тоже приняли решение о полном прекращении авиасообщения с Беларусью. Все рейсы будут летать в обход воздушного пространства белорусского государства.

Утром, 25 мая, стало известно, что финская авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Кроме того, Air France объявила о приостановке полётов над Белорусью.

Список авиакомпаний, которые уже отказались летать через Беларусь и в Беларусь:

AirAstanа, Казахстан

AirBaltic, Латвия

AirFrance, Франция

AviaSolutions, Кипр

Austrian Airlines, Австрия

British Airways, Великобритания

Finnair, Финляндия

KLM, Нидерланды

KlasJet, Литва

LOT, Польша

Lufthansa, Германия

SAS, Швеция

Singapore Airlines, Сингапур

WizzAir, Венгрия.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем сообщалось ранее: