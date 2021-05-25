Минск показал Киеву кулак: у Лукашенко вознегодовали из-за авиационной блокады

Белорусская сторона рассчитывает, что "возмутительное решение" Украины об авиационной блокаде Республики Беларусь будет в ближайшее время отменено.
Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между двумя странами.
"В этой ноте указано, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь из-за авиационного события, которое не имеет отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что это ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств", - сказано в сообщении на сайте МИД Беларуси.
Белорусские дипломаты напомнили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.
В диппредставительстве отметили, что вред от принятого украинской стороной политического решения испытает прежде всего Украина и ее граждане.
"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость поездок в Украину с учетом необходимости использования для перелетов альтернативных аэропортов", - пояснили в посольстве.
Белорусская сторона рассчитывает, что "возмутительное решение" Украины об авиационной блокаде Республики Беларусь будет в ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании Ryanair, отмечается в ноте.
"Угон" самолета Ryanair и авиационная блокада Беларуси:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- После того, как авиаперевозчиков Европейского Союза призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси, над ней практически пропали самолеты.
- Украина тоже приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью из-за действий Александра Лукашенко.