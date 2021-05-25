Минск показал Киеву кулак: у Лукашенко вознегодовали из-за авиационной блокады

У Лукашенко вознегодовали из-за прекращения авиасообщения с Украиной / Reuters

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между двумя странами.

"В этой ноте указано, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь из-за авиационного события, которое не имеет отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что это ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств", - сказано в сообщении на сайте МИД Беларуси.

Белорусские дипломаты напомнили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

В диппредставительстве отметили, что вред от принятого украинской стороной политического решения испытает прежде всего Украина и ее граждане.

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость поездок в Украину с учетом необходимости использования для перелетов альтернативных аэропортов", - пояснили в посольстве.

Белорусская сторона рассчитывает, что "возмутительное решение" Украины об авиационной блокаде Республики Беларусь будет в ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании Ryanair, отмечается в ноте.

"Угон" самолета Ryanair и авиационная блокада Беларуси: