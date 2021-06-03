"Захват" борта Ryanair: Рада выдвинула жесткое требование режиму Лукашенко

Парламент Украины призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича.
В четверг, 3 июня, Верховная Рада Украины приняла постановление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.
В документе, одобренном 280 народными депутатами, решительно осуждаются действия власти Беларуси о принудительной посадке пассажирского компании Ryanair и задержании оппозиционного блогера Романа Протасевича.
Народные избранники подчеркнули, что инцидент является "очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси".
Парламент Украины призывает белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.
В заявлении сказано, что Международная организация гражданской авиации должна безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.
Также Верховная Рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.
Верховная Рада поддержала действия правительства Украины, которое ввел запрет на авиаперевозки между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и ужесточил "воздушные санкции" против белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.
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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила о том, что Украина введет санкции в случае, если Беларусь откроет авиасообщение с захваченным РФ Крымом.
Она также пригрозила Александру Лукашенко Гаагским трибуналом за оправдание захвата Крыма РФ.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.