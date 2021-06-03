"Захват" борта Ryanair: Рада выдвинула жесткое требование режиму Лукашенко

В Минске принудительно посадили самолет Ryanair / Reuters

В четверг, 3 июня, Верховная Рада Украины приняла постановление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

В документе, одобренном 280 народными депутатами, решительно осуждаются действия власти Беларуси о принудительной посадке пассажирского компании Ryanair и задержании оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Народные избранники подчеркнули, что инцидент является "очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси".

Парламент Украины призывает белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

В заявлении сказано, что Международная организация гражданской авиации должна безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Также Верховная Рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Верховная Рада поддержала действия правительства Украины, которое ввел запрет на авиаперевозки между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и ужесточил "воздушные санкции" против белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила о том, что Украина введет санкции в случае, если Беларусь откроет авиасообщение с захваченным РФ Крымом.

Она также пригрозила Александру Лукашенко Гаагским трибуналом за оправдание захвата Крыма РФ.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: